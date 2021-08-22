В Алтайском крае нейросеть научили диагностировать болезни легких

Метод диагностики заболеваний легких с помощью нейросети разработали в Алтайском крае, передает ТАСС со ссылкой на профессора кафедры «Технология машиностроения» Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) Сергея Леонова.

Такой метод позволяет диагностировать рак легких, туберкулез и пневмонию без оперативного вмешательства и дорогостоящего оборудования.

«Цель нашей разработки — дифференциальная диагностика шаровидных образований легких. Ученые медицинского университета на снимках определяют нужную им область, оцифровывают и отправляют нам. При помощи нейросети на основании выделенных точек на изображении, которые имеют разную плотность при разных заболеваниях, в программе определятся, какое это именно заболевание и с какой вероятностью оно диагностировано у пациента», — объяснил разработчик.

Сергей Леонов отметил, что ранее у него диагностировали опухоль в легких. Однако, чтобы убедиться, что опухоль является доброкачественной и неопасной, ученого пришлось прооперировать.

Применяя же новую методику, такого вмешательства можно избежать.

По слова Сергея Леонова, существующие методы пунктирования и бронхоскопии являются небезопасными.