В Алтайском крае нейросеть научили диагностировать болезни легких

Такой метод позволяет диагностировать рак легких, туберкулез и пневмонию без оперативного вмешательства и дорогостоящего оборудования.
«Цель нашей разработки — дифференциальная диагностика шаровидных образований легких. Ученые медицинского университета на снимках определяют нужную им область, оцифровывают и отправляют нам. При помощи нейросети на основании выделенных точек на изображении, которые имеют разную плотность при разных заболеваниях, в программе определятся, какое это именно заболевание и с какой вероятностью оно диагностировано у пациента», — объяснил разработчик.
Сергей Леонов отметил, что ранее у него диагностировали опухоль в легких. Однако, чтобы убедиться, что опухоль является доброкачественной и неопасной, ученого пришлось прооперировать.
Применяя же новую методику, такого вмешательства можно избежать.
По слова Сергея Леонова, существующие методы пунктирования и бронхоскопии являются небезопасными.
«Если мы разрушили опухоль, то есть вероятность, что клетки могут пойти дальше по организму. Для позитронно-эмиссионной, компьютерной томографии нужны радиоизотопы, они не сразу распадаются в организме. Мы же предлагаем делать диагностику дешевле», — говорит ученый, добавляя, что данный подход можно распространить и на диагностику других заболеваний.