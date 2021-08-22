22 августа 20°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

В Алтайском крае нейросеть научили диагностировать болезни легких

Метод диагностики заболеваний легких с помощью нейросети разработали в Алтайском крае, передает ТАСС со ссылкой на профессора кафедры «Технология машиностроения» Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) Сергея Леонова.

Легкие. Пневмония. Снимок.
Легкие. Пневмония. Снимок.
СС0

Такой метод позволяет диагностировать рак легких, туберкулез и пневмонию без оперативного вмешательства и дорогостоящего оборудования.

«Цель нашей разработки — дифференциальная диагностика шаровидных образований легких. Ученые медицинского университета на снимках определяют нужную им область, оцифровывают и отправляют нам. При помощи нейросети на основании выделенных точек на изображении, которые имеют разную плотность при разных заболеваниях, в программе определятся, какое это именно заболевание и с какой вероятностью оно диагностировано у пациента», — объяснил разработчик.

Сергей Леонов отметил, что ранее у него диагностировали опухоль в легких. Однако, чтобы убедиться, что опухоль является доброкачественной и неопасной, ученого пришлось прооперировать.

Применяя же новую методику, такого вмешательства можно избежать.

По слова Сергея Леонова, существующие методы пунктирования и бронхоскопии являются небезопасными.

«Если мы разрушили опухоль, то есть вероятность, что клетки могут пойти дальше по организму. Для позитронно-эмиссионной, компьютерной томографии нужны радиоизотопы, они не сразу распадаются в организме. Мы же предлагаем делать диагностику дешевле», — говорит ученый, добавляя, что данный подход можно распространить и на диагностику других заболеваний.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость