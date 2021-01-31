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Здоровье

В Алтайском крае обновили коронавирусную статистику

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрирован 181 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

За минувшие сутки в крае зарегистрирован 181 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 50, Бийск — 18, Рубцовск — 17, Славгород — 12, Ельцовский, Курьинский, Первомайский, Тогульский районы — по 6 заболевших, Белокуриха, Егорьевский, Новичихинский, Поспелихинский, Чарышский, Шипуновский районы — по 5 заболевших, Заринский, Рубцовский, Топчихинский районы — по 4 заболевших, Новоалтайск — 3, Алейский, Залесовский, Косихинский, Ребрихинский, Тальменский районы — по 2 заболевших, Алейск, Калманский, Краснощековский, Советский, Троицкий районы — по 1 заболевшему.

Количество тяжелобольных — 369, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 98.

Минздравом края развернуто 3 385 коек, к кислороду имеют подключение 2035, с ИВЛ — 328. Резервных коек — 971.

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