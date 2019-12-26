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Здоровье

В Алтайском крае очередной больнице угрожает «оптимизация»

В селе Сычевка Смоленского района хотят закрыть круглосуточный стационар, сообщает ГТРК «Алтай». За 11 лет его пытались закрыть уже трижды.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
СС0

Впервые учреждение прекратило работу в 2008 году из-за аварийного состояния здания. Тогда больницу спас местный предприниматель, который вложил в ремонт 15 млн рублей.

В 2015 году стационар отстояли жители. В 2019 году пытаются ликвидировать оставшиеся пять круглосуточных коек.

Депутат Сычевского сельсовета Татьяна Сапега говорит, что главврач Смоленской ЦРБ Алексей Хамрилов просит убедить людей в том, что ничего не поменяется, но сама так не считает.

«Никто нас не убедит, что это для Сычёвки лучше, когда уберут на семь сёл эти пять кроватей», — отметила она.

Дело в том, что в январе 2020 года эти койки хочет забрать Смоленская ЦРБ, руководствуясь стандартами: в круглосуточном стационаре должен быть дежурный врач, а в Сычевке его нет уже много лет.

Вера Краснослободцева,
постовая медсестра Сычёвской участковой больницы:

«Больным будет плохо, особенно в ночное время, они же к нам обращаются, звонят. Скорой нет, она в Новотырышкино или увезла больного в Смоленское, расстояние большое, привозят детей с температурой, с давлением. Мы всё равно оказываем помощь, хотя не имеем права, а всё равно люди-то перед нами живые стоят, как им не окажем помощь-то».



Главврач ЦРБ уверен, что скорых хватит на всех. Операторы единой диспетчерской службы в случае надобности отправят бригады из соседних территорий.

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