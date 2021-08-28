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Здоровье

В Алтайском крае от ковида за сутки умер 21 человек

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 254 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 166 пациентов, умерло 26 человек, от COVID-19 — 21, сообщает оперштаб.

Коронавирус, больница.
Коронавирус, больница.
zdravalt.ru

Среди 254 новых случаев заболевания есть в том числе.бессимптомные.

«Географическая» статистика заболевания:

Барнаул — 75, Бийск — 17, Рубцовск — 14, Заринск — 10, Славгород — 8, Камень-на-Оби — 7, Новоалтайск, Кулундинский, Павловский район — по 6 заболевших, Локтевский, Первомайский, Топчихинский, Третьяковский районы — по 5 заболевших, Ключевской, Курьинский, Петропавловский, Рубцовский, Табунский, Тюменцевский, Шипуновский районы — по 4 заболевших, Бийский, Быстроистокский, Змеиногорский, Михайловский, Тогульский, Угловский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Залесовский, Немецкий национальный, Новичихинский, Панкрушихинский, Смоленский, Суетский, Тальменский районы — по 2 заболевших, Белокуриха, Алейский, Баевский, Зональный, Кытмановский, Мамонтовский, Ребрихинский, Родинский, Советский, Солтонский, Троицкий районы — по 1 заболевшему.

Количество тяжелобольных — 601, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 203.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1946791 человек.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин выделил Алтайскому краю деньги на кислородные концентраторы.

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