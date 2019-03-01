В Алтайском крае за 32 млн рублей отремонтируют больницу

На объекте сделают вентилируемый фасад и внутреннюю отделку, обустроят новые несущие перегородки и входы, заменят двери, полы и сантехнику.
Планируется отремонтировать отделения интенсивной терапии, приемный покой, помещение скорой медицинской помощи, стационарное гинекологическое отделение, палаты реанимации, операционную, процедурные и рентген-кабинет, пищеблок, лабораторные, технические и административно бытовые помещения.
Ремонт планируют завершить в августе 2019 года.
Факт
Центральная районная больница в селе Целинное обслуживает 15 тыс. человек.