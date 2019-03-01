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Здоровье

В Алтайском крае за 32 млн рублей отремонтируют больницу

В начале февраля в Целинном начали ремонт районной больницы. Стоимость работ составляет 32,3 млн рублей, средства выделили из краевого бюджета, сообщает алтайский минстройтранс.

Ремонт в Целинной ЦРБ.
Ремонт в Целинной ЦРБ.
sgd22.ru

На объекте сделают вентилируемый фасад и внутреннюю отделку, обустроят новые несущие перегородки и входы, заменят двери, полы и сантехнику.

Планируется отремонтировать отделения интенсивной терапии, приемный покой, помещение скорой медицинской помощи, стационарное гинекологическое отделение, палаты реанимации, операционную, процедурные и рентген-кабинет, пищеблок, лабораторные, технические и административно бытовые помещения.

Ремонт планируют завершить в августе 2019 года.

Факт

Центральная районная больница в селе Целинное обслуживает 15 тыс. человек.

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