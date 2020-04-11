В Алтайском крае подтвержден Covid-19 еще у 8 человек

Среди заболевших 5 человек — жители Барнаула, один из Заринска, двое из Павловска.
Пять человек выявлены по контакту с ранее заболевшими. Один инфицированный — ребенок.
Таким образом, на 11 апреля в регионе выявлено 27 случаев заболевания <учитывая, что двое выздоровели>. Общее количество зараженных Covid-19 в Алтайском крае — 29 человек.
По данным оперштаба, в Алтайском крае на Covid-19 обследовано 9434 человека, из стационара выписаны два пациента.
Под медицинским наблюдением находятся 773 человека <в том числе 7 иностранных граждан>.
Снято с меднаблюдения 5257 человек.
В Новосибирской области
Число заболевших новым коронавирусом в Новосибирской области выросло до 28. Выздоровели 10 человек, пишет Тайга.инфо.
В России
Всего на 11 апреля в России зарегистрировано 11,9 тыс. случаев коронавируса. За весь период официально зафиксировано 94 смерти, выздоровели 795 человек. В Сибири теперь известно о 234 заболевших и троих погибших.