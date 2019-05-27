В Алтайском крае серьезно поменяют систему записи к врачам через интернет

С 1 сентября 2019 года записаться к врачу через интернет можно будет только имея аккаунт на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. О том, как изменится система и почему нужно зарегистрироваться на сайте прямо сейчас, рассказал директор медкластера Алтайского края Виталий Азанов.

Как можно записаться к врачу сейчас

Пациент может записаться к врачу в регистратуре поликлиники, по телефону или через интернет, например, на сайте медрег22. рф, в мобильных приложениях или на сайте gosuslugi.ru. Сейчас электронных системах можно записаться к врачу самостоятельно, просто указав ФИО и номер полиса. С 1 сентября для этого необходимо будет иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг.

Почему меняется схема

Национальный проект «Здравоохранение» предполагает несколько подпроектов, один из которых — «Создание единого цифрового контура в здравоохранении». Задача — предоставить максимальную информацию для пациента на портале госуслуг.

Предполагается, что именно здесь будут аккумулироваться все медицинские данные, которые нужны человеку. Здесь же можно будет выбрать страховую компанию, получить направление к врачу или даже вызвать врача на дом.

Уже в следующем году на портале жители Алтайского края смогут получать результаты своих лабораторных и инструментальных (УЗИ, маммография, рентген и пр.) исследований и выписки из стационаров.

Помимо этого, новая система записи к врачу более совершенна точки зрения безопасности: персональные данные пациента будут в полной сохранности. Плюс таким образом в будущем планируется полностью отказаться от бумажного документооборота в здравоохранении.

Смартфон. СС0.

Почему надо зарегистрироваться на госуслугах сейчас

Десятки тысяч пациентов ежемесячно записываются к врачу самостоятельно через интернет. Многие пациенты привыкли пользоваться электронной записью, но не зарегистрированы на госуслугах. Регистрация — процесс не сложный, но может занять некоторое время, от нескольких часов до нескольких дней. Необходимо пройти процедуру подтверждения личности.

Подтвердить свою личность и создать учетную запись на gosuslugi.ru можно следующими способами:

лично , обратившись с документом , удостоверяющим личность , и СНИЛС в удобный Центр обслуживания;

, обратившись с документом удостоверяющим личность и СНИЛС в удобный Центр обслуживания; онлайн через интернет-банки Сбербанк Онлайн веб-версии и Тинькофф , а также интернет- и мобильный банк Почта Банк Онлайн ( при условии , что вы являетесь клиентом одного из банков);

через интернет-банки Сбербанк Онлайн веб-версии и Тинькофф а также интернет- и мобильный банк Почта Банк Онлайн при условии что вы являетесь клиентом одного из банков); почтой России, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России из профиля.

Необходимо заранее подумать о регистрации с подтверждением учетной записи.

Открытая регистратура. Больница. zdravalt.ru

Сохранится ли возможность личной записи

Выбор у пациента остается. После 1 сентября также можно будет очно записаться в регистратуре или по телефону. Но запись через интернет потребует обязательно учетную запись на госуслугах.

Как будет происходить запись к врачу

Пациент может зайти в личный кабинет «Мое здоровье» на госуслугах и записаться к врачу там. Также он может по-прежнему воспользоваться Интернет-ресурсом медрег22. рф, введя там логин и пароль аккаунта с госуслуг.

В настройках gosuslugi.ru, после регистрации единожды необходимо указать свой номер полиса обязательного медицинского страхования. Поскольку все остальные данные уже в сети, система сама укажет поликлинику, к которой прикреплен пациент. Остается выбрать врача и время приема. Прийти к врачу, таким образом, можно минуя регистратуру в поликлинике.

Врач. Стоматолог. СС0

Нужно ли распечатывать документы

Можно распечатать электронный талон прямо с портала госуслуг. Но нужно это разве что для собственного успокоения. Врач подтверждение интернет-записи не требует даже сейчас. Медкарта записавшегося на прием будет уже у него.

Виталий Азанов,

директор Алтайского медицинского кластера:

Сохранность и конфиденциальность медицинских данных на госуслугах и между учреждениями очень высока. Мы защищаем и каналы связи, и сами компьютеры. Весь трафик шифруется, даже если кто-то перехватит информацию, то сделать ничего не сможет. Средства шифрации в несколько раз превосходят банковские. Проще самого пациента допросить или шпионить за ним, чем взломать эту систему.

Цифра

177,7 млрд. рублей выделят в России на подпрограмму «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» в 2019—2024 годах. Причем большая часть этой суммы должна прийти из федерального центра, остальное будет финансироваться за счет региональных бюджетов.