В 2023 году в Алтайском крае построят 13 новых объектов первичного звена здравоохранения. В том числе в Барнауле. Об этом сообщает региональный Минздрав.

В Алтайском крае построят 13 новых объектов здравоохранения в 2023 году

В крае построят девять фельдшерско-акушерских пунктов и четыре врачебных амбулатории. На их строительство выделят 300 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

Согласно условиям программы, новые объекты здравоохранения построят в тех населенных пунктах, где износ зданий превышает 80% или медицинского помещения нет вовсе.

В связи с этим медицинские учреждения появятся в 11 районах и одном городе: Тальменском, Первомайском, Тогульском, Павловском, Мамонтовском, Змеиногорском, Рубцовском, Зональном, Красногорском, Алтайском, Целинном районах и в Барнауле.

Отбор проводили совместно с медицинскими организациями с учетом мнения и пожеланий жителей.

Новые объекты здравоохранения строят в рамках проекта «Модернизация первичного звена системы здравоохранения Алтайского края» нацпроекта «Здравоохранение».