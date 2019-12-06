В Алтайском крае потратят миллиарды на спасительное медоборудование и детскую мебель

В 2020 году в Алтайском крае продолжат покупать машины скорой помощи и строить фельдшерско-акушерские пункты. Кроме того, приобретут высокотехнологичное оборудование, с помощью которого надеются снизить смертность от сердечно-сосудистых и онкозаболеваний. Беспрецедентные объемы закупок стали возможными благодаря национального проекту. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Там , где нет врача

В селах Алтайского края работают 855 фельдшерско-акушерских пунктов. Причем более 100 из них — в отдаленных местах, с населением менее 100 человек. Региональный минздрав ставит задачей развивать это направление.

В крае немало сел, где вовсе нет никаких медучреждений. Выходом стали мобильные ФАПы, в 2019 году их запустили 10. В качестве примера Дмитрий Попов привел Первомайский район, где имеется 45 населенных пунктов, при этом в 11 нет ФАПов, а в двух нет медицинских работников. За 9 месяцев года мобильный ФАП выезжал в район 110 раз, это позволило контролировать здоровье 540 человек.

В 2020 году по национальному проекту планируют приобрести еще 17 таких ФАПов, а также мобильные комплексы с целью выявления определенных заболеваний — четыре маммографа и четыре флюорографа.

ФАП в Усть-Пристани. altairegion22.ru

В течение 2020 года в крае начнут строительство одновременно еще 26 ФАПов. Всего же в крае планируется построить и ли реконструировать 200 пунктов, чтобы привести их в соответствие со всеми требованиями.

Цена вопроса В зависимости от площади, функционала и способов строительства один федьдшерско-акушерский пункт обходится от 4,5 до 8 млн рублей.

Сколько денег в отрасли

В 2019 году по национальному проекту «Здравоохранение» краю выделено 1,2 млрд рублей. При этом совокупное финансовое обеспечение отрасли за три последних года составляет более 9 млрд рублей. Из них 82,5% - средства краевого бюджета.

Более 400 млн рублей краевых денег направлены в этом году на реконструкцию и строительство объектов здравоохранения, более 900 млн — на ремонт и более 1,2 млрд — на модернизацию оборудования и замену автопарка машин скорой помощи.

Из 1,2 млрд «национальных» денег в 2019 году 300 млн достались учреждениям первого уровня — районным больницам, 400 млн потратили на развитие межрайонных центров второго уровня. И 491 млн пустили на поддержку крупных краевых клинических баз — центр охраны материнства и детства, кардиодиспансер, диагностический центр, краевая клиническая больница.

ФАП. архив prokopievfond.ru

Стройки и ремонт

По словам Дмитрия Попова, в 2019 году в крае продолжали материально обновлять отрасль здравоохранения. Какие-то учреждения уже отремонтированы, по другим готовятся проекты. Всего таких объектов 78.

До конца года должен быть полностью завершен ремонт в 28 детских поликлиниках, еще 20 отремонтируют в 2020-м.

За счет краевого бюджета в отремонтированных помещениях полностью меняют мебель.

В 2020 году в крае начнут строить целый ряд объектов онкологического и сердечно-сосудистого профиля, работа которых позволит снизить смертность населения.

Детское инфекционное отделение городской клинической больницы № 11 после ремонта. zdravalt.ru

Пережить инфаркт

В 2019 году общая сумма средств на медоборудование составила более 1,1 млрд рублей

«Благодаря вливаниям национального проекта приобрели 287 единиц современного оборудования, которого ранее в крае даже не было», — сказал Попов. Цель — борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и развитие детского здравоохранения.

В первую очередь — рентген-симулятор для лечения онкобольных: он позволяет провести более точную диагностику и прицельное лечение злокачественных новообразований.

Также приобретено другое рентген-оборудование и компьютерные томографы нового поколения.

Сейчас идет поставка и монтаж оборудования для Краевой клинической больницы, Центра охраны материнства и детства, Кардиодиспансера, Краевой больницы скорой медицинской помощи и Рубцовской горбольницы № 2.

Кардиоцентр Сергей Башлычев

По словам министра, это позволит существенно изменить подходы к оказанию помощи. Например, в Рубцовске в следующем году появится крупный инвазивный центр, который будет принимать больных с острым инфарктом миокарда. Тяжелым пациентам не придется ехать в Барнаул, и это должно серьезно снизить так называемую госпитальную летальность — количество больных, умерших в медучреждениях или машинах скорой помощи.

Реанимационное место

Национальный проект договорились усилить за счет средств краевого бюджета. И в первую очередь сконцентрировали внимание на службе экстренной неотложной медицинской помощи в районах края.

Так, удалось открыть 21 новое реанимационное место в больницах Барнаула — краевой клинической и больниц № 11 и № 5 Барнаула, куда поступают пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения. Также места появились в Славгороде.

В 2020 планируется открыть еще 21 реанимационное место, и тогда потребность службы, по словам Попова, будет закрыта.

Реанимация новорожденных Анна Зайкова

«Мы видим результаты этого года: госпитальная летальность от инфарктов и инсультов снизилась на 105 человек», — констатировал министр.

Очень скорая помощь

В этом году в Алтайском крае реализуют проект по оснащению бригад скорой помощи дистанционными аппаратами ЭКГ, которые могут мгновенно передавать информацию о состоянии пациента буквально от его постели в кардиоцентр.

Закуплено 236 аппаратов. Это позволяет быстро диагностировать острый инфаркт и спасти жизнь.

«По итогам 9 месяцев мы имеем показатель смертности от инфарктов 9,8. По России он составляет 11,8. За год мы серьезно продвинулись», — сказал министр

Всего в крае работают 335 машин скорой медицинской помощи. Большинство — класса «B» — те, которые выезжают на вызовы в районах края. За три года приобрели 163 новых машины.

При этом потребность в замене все же есть. 64% скорых в крае имеют срок эксплуатации более пяти лет. Они очень быстро приходят в негодность с учетом труднодоступности отдельных территорий и качества дорог.

Алтайские врачи получили новые машины скорой помощи. Анна Зайкова

Край уже обозначил потребность в санитарном автотранспорте федеральному Минздраву: нужно 276 единиц: 179 скорых класса «В», 14 — класса «С» (реанимобили), 83 — класса «А» — автомобили для оказания неотложной помощи при поликлиниках края.

Цифра По оценкам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, сохранение бюджетных инвестиций в отрасль в размере примерно 2,5 млрд рублей ежегодно обеспечит продолжение развития всей системы в целом.

Сколько больниц в Алтайском крае

Алтайский край лидирует в Сибирском федеральном округе по количеству медицинских учреждений и затратам на их содержание. Сеть включает: