В Алтайском крае пожилая женщина-инвалид заявила об истязаниях в ковидном госпитале

86-летняя жительница села Самарка Рубцовского района Мария Бондаренко уверена, что ее насильно уложили лечиться от коронавируса. Она заявила об издевательствах в ковидном госпитале при городской больнице № 3 Рубцовска, пишет « Блокнот ».

Все началось с того, что у пенсионерки стало стремительно ухудшаться зрение. Она обратилась в больницу в Барнауле, где успешно провели операцию. На третий день, уже дома, у нее поднялась температура.

Медики госпитализировали женщину в районную больницу, затем перевели в Рубцовск — в ковидный госпиталь.

Как объяснили родным, у бабушки взяли тест на коронавирус и пришел положительный результат. Ее отправили в реанимацию, забрали телефон.

«Там раздели догола, я была в одном памперсе, надели кислородную маску. Может, в ней что-то было неисправно. С нее текло по щекам, по шее, кровать была вся мокрая. Мне разрешили взять капли для глаз. В итоге я села, сняла маску, хотела закапать глаза и немного подышать без маски. До этого мне говорили, что у меня сатурация 98−99, я могла дышать без маски, но мне не разрешали. И вот когда я ее сняла, на меня набросились санитары и повалили на кровать», — рассказала женщина.

Родные сняли следы побоев у бабушки и забрали ее домой, хотя медики были против.

«Ваша мама болеет особо опасной болезнью covid-19. Она лежала в обычной палате, она лежала в маске, но все время ее снимала. У нее большое поражение легких, куча хронических заболеваний, 86 лет. Она не слушалась, снимала маску. Доктора не могли заставить ее, они только в день работают. И у нас один дежурный врач на три этажа. Под круглосуточное наблюдение ее перевели в реанимацию. Может, ей показалось, что ей лучше. На кислороде ей действительно лучше. Не температурит. Но выписывать ее рано. Мазки положительные, если кислород уберем, то через несколько дней привезете ее вообще никакую. Если вообще довезете», — приводит издание позицию медиков.

В министерстве здравоохранения заявили, что будут разбираться в ситуации. От полиции, куда также обратились Бондаренко, ответа пока нет.