В Алтайском крае предложили вернуть масочный режим

О необходимости масок для жителей от 65 лет заявила замминистра здравоохранения края Наталья Белоцкая на оперативном совещании краевой администрации.
Чиновница подчеркнула, что в Алтайском крае наблюдается подъем заболеваемости: 1681 человек болеет коронавирусом, а 231 пациент находится в госпитале.
Нагрузка на «скорую» увеличилась: в среднем поступает 2,2 тыс. вызовов в сутки. Порядка 300 из них — в связи с симптомами ОРВИ и пневмонии.
При этом на фоне прироста заболеваемости жители края стали активнее прививаться от коронавируса. За неделю вакцинировались 15,5 тыс. человек — прирост к предыдущей неделе составил 9 тыс. человек.
Максимально в крае могут вакцинировать 15 тыс. человек в сутки. А уровень коллективного иммунитета — 15%.