8 августа
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Здоровье

В Алтайском крае предложили вернуть масочный режим

Минздрав Алтайского края предложил вернуть масочный режим для граждан старше 65 лет, а также рекомендовал вернуть его в организации. Об этом сообщили на официальном сайте региона.

Коронавирус, маска. Пандемия.
Коронавирус, маска. Пандемия.
CC0

О необходимости масок для жителей от 65 лет заявила замминистра здравоохранения края Наталья Белоцкая на оперативном совещании краевой администрации.

Чиновница подчеркнула, что в Алтайском крае наблюдается подъем заболеваемости: 1681 человек болеет коронавирусом, а 231 пациент находится в госпитале.

Нагрузка на «скорую» увеличилась: в среднем поступает 2,2 тыс. вызовов в сутки. Порядка 300 из них — в связи с симптомами ОРВИ и пневмонии.

При этом на фоне прироста заболеваемости жители края стали активнее прививаться от коронавируса. За неделю вакцинировались 15,5 тыс. человек — прирост к предыдущей неделе составил 9 тыс. человек.

Максимально в крае могут вакцинировать 15 тыс. человек в сутки. А уровень коллективного иммунитета — 15%.

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