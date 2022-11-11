11 ноября
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Здоровье

В Алтайском крае прекратили поставки кукурузы, которой отравились три сибиряка

Три жителя Красноярского края отравились вареной кукурузой в вакууме. Ее продажу приостановил Роспотребнадзор. Об этом он сообщил в своем Telegram-канал.

Кукуруза.
Кукуруза.
СС0

Установлено, что сибиряки съели отварную кукурузу, которую продавали в вакуумной упаковке (450 грамм). Ее производила фирма A.I.M-SHAMSHOD (Республика Узбекистан).

Продукт поставляли в Красноярский край, Новосибирскую, Кемеровскую и Омскую области, Алтайский край, Республику Хакасия, Республику Бурятия и Забайкальский край.

Роспотребнадзор арестовал и изъял кукурузу, отгруженную в магазины. В отношении импортера проводят внеплановую проверку.

«Если вы вдруг успели купить эту кукурузу — ни в коем случае не употребляйте её в пищу!» — предупреждает Роспотребнадзор.

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