В Алтайском крае прекратили поставки кукурузы, которой отравились три сибиряка

Установлено, что сибиряки съели отварную кукурузу, которую продавали в вакуумной упаковке (450 грамм). Ее производила фирма A.I.M-SHAMSHOD (Республика Узбекистан).
Продукт поставляли в Красноярский край, Новосибирскую, Кемеровскую и Омскую области, Алтайский край, Республику Хакасия, Республику Бурятия и Забайкальский край.
Роспотребнадзор арестовал и изъял кукурузу, отгруженную в магазины. В отношении импортера проводят внеплановую проверку.
«Если вы вдруг успели купить эту кукурузу — ни в коем случае не употребляйте её в пищу!» — предупреждает Роспотребнадзор.