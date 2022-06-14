В Алтайском крае провели учения на случай проникновения обезьяньей оспы

В Алтайском крае пока не вводят никаких ограничений из-за возможных заболеваний оспой обезьян. Таких случаев в крае не зарегистрировано, узнал « ФедералПресс » у замминистра здравоохранения региона Натальи Белоцкой.

Министерство здравоохранения края утвердило приказ «Об обеспечении постоянной готовности краевых медорганизаций в случае возникновения очагов карантинных болезней на территории края», а также провело учения 31 мая и 2 июня, рассказала Белоцкая.

Если события будут развиваться неблагоприятно, то правительство края введет ограничения.

Также она напомнила, что в стране разработаны методические рекомендации, которые касаются противоэпидемических мероприятий в борьбе с оспой обезьян, рекомендации при выявлении больных оспой обезьян и людей с подозрением на это заболевание, а также временные рекомендации по лабораторной диагностике вируса оспы обезьян.

Эти документы разослали и в краевые медицинские организации.

Ранее в международном аэропорту Красноярск (Емельяново) прошли первые тренировочные занятия по противодействию распространению оспы обезьян.