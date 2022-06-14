В Алтайском крае провели учения на случай проникновения обезьяньей оспы

Министерство здравоохранения края утвердило приказ «Об обеспечении постоянной готовности краевых медорганизаций в случае возникновения очагов карантинных болезней на территории края», а также провело учения 31 мая и 2 июня, рассказала Белоцкая.
Если события будут развиваться неблагоприятно, то правительство края введет ограничения.
Также она напомнила, что в стране разработаны методические рекомендации, которые касаются противоэпидемических мероприятий в борьбе с оспой обезьян, рекомендации при выявлении больных оспой обезьян и людей с подозрением на это заболевание, а также временные рекомендации по лабораторной диагностике вируса оспы обезьян.
Эти документы разослали и в краевые медицинские организации.
Ранее в международном аэропорту Красноярск (Емельяново) прошли первые тренировочные занятия по противодействию распространению оспы обезьян.