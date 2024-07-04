В Алтайском крае в клинике Carrolit впервые провели операцию субпериостальной имплантации

Стоматология в России достигла уже определенных вершин. Пациенты возвращают себе полноценные улыбки даже при полном отсутствии зубов. Однако — что делать, если во рту недостаточно костной ткани и установить импланты — просто некуда?

Врачи стоматологической клиники Carrolit* провели крайне редкую операцию и вернули пациентке возможность улыбаться, вести полноценную жизнь и наслаждаться едой. Врачи-имплантологи Бауэр Николай Андреевич и Антонов Иван Владимирович установили поднадкостничный субпериостальный имплантат пациентке с полным отсутствием зубов на верхней челюсти.

Субпериостальный имплантат — это индивидуальный титановый каркас, который устанавливается на поверхность челюстной кости под слизистую между костной тканью и надкостницей.

Субпериостальный имплантат с индивидуальным каркасом под конкретного пациента, пожалуй, невозможно изготовить в Барнауле.

Для проведения данной операции врачи клиники заказывали имплантат в Москве.

Операция по установке субпериостального имплантата требует профессионализма от хирурга, а также высокоточного современного оборудования. Клиника Carrolit располагает всем необходимым.

Операции предшествует тщательная диагностика и планирование. 3D-сканирование челюстей ускоряет процесс диагностики и исключает дискомфорт для пациентов, которые сложно переносят процедуру снятия оттисков.

Результаты сканирования отправляются в зуботехническую лабораторию для изготовления индивидуального каркаса под анатомические особенности пациента для идеальной совместимости. Субпериостальные имплантаты для клиентов клиники Carrolit изготавливают в Москве в течение месяца.

В следующий визит под местной анестезией ставится имплантат. И самое главное, что пациент практически сразу может жевать и кусать мягкую пищу.

Операцию проводят стоматологи-имплантологи Иван Владимирович Антонов и Николай Андреевич Бауэр. За их плечами многолетний опыт работы в хирургии и протезировании.

Николай Андреевич и Иван Владимирович — одни из лучших специалистов по вживлению зубных имплантов с опытом работы более 10 лет. Они практикуют все виды оперативных вмешательств: простое и сложное удаление, синус-лифтинг, цистэктомия, пластика десны, пластика уздечки и языка. На их счету более 15000 операций. Врачи клиники используют современные методы диагностики и лечения, регулярно повышают квалификацию и совершенствуют навыки.

Уровень обучения врачей позволяет проводить операции даже в самых сложных случаях. За годы их работы они и клиника Carrolit насчитывают несколько тысяч довольных пациентов, чьи жизни и улыбки изменились к лучшему.

Самое важное — в нашем Telegram-канале.

* Карролит.

№ Л041-01151-22/00351142 от 25.08.2017 года

Возможны противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Самое важное - в нашем Telegram-канале