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Здоровье

В Алтайском крае раскрыли ковид статистику за сутки и назвали число свободных коек

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 162 инфицированных, выздоровело 178 пациентов, сообщает оперативный штаб региона. Ситуация с распространением COVID-19 по-прежнему остается напряженной.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

На сегодняшний день проходят лечение в госпиталях 1523 пациентов, на амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают четыре пациента.

Количество тяжелобольных — 280, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 102.

Кроме этого, 1423 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. И еще 125 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам.

Учитывая число больных и количество развернутых 3413 коек, количество свободных мест в госпиталях составляет 342.

Еще 3388 человек являются бессимптомными вирусоносителями и продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении.

Где выявили вирус

На 11 октября в Алтайском крае зарегистрировано 162 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией:

  • Барнаул — 53,
  • Алейск — 14,
  • Тальменский район — 10,
  • Новоалтайск — 9,
  • Бийск — 8,
  • Рубцовск, Шелаболихинский район — по 7 заболевших,
  • Белокуриха, Первомайский, Смоленский, Усть-Пристанский районы — по 6 заболевших,
  • Алейский, Топчихинский районы — по 5 заболевших,
  • Калманский район — 4,
  • Заринск — 3,
  • Камень-на-Оби, Крутихинский, Троицкий, Целинный районы — по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Быстроистокский, Косихинский, Усть-Калманский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.
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