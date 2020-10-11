В Алтайском крае раскрыли ковид статистику за сутки и назвали число свободных коек

На сегодняшний день проходят лечение в госпиталях 1523 пациентов, на амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают четыре пациента.
Количество тяжелобольных — 280, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 102.
Кроме этого, 1423 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. И еще 125 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам.
Учитывая число больных и количество развернутых 3413 коек, количество свободных мест в госпиталях составляет 342.
Еще 3388 человек являются бессимптомными вирусоносителями и продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении.
Где выявили вирус
На 11 октября в Алтайском крае зарегистрировано 162 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией:
- Барнаул — 53,
- Алейск — 14,
- Тальменский район — 10,
- Новоалтайск — 9,
- Бийск — 8,
- Рубцовск, Шелаболихинский район — по 7 заболевших,
- Белокуриха, Первомайский, Смоленский, Усть-Пристанский районы — по 6 заболевших,
- Алейский, Топчихинский районы — по 5 заболевших,
- Калманский район — 4,
- Заринск — 3,
- Камень-на-Оби, Крутихинский, Троицкий, Целинный районы — по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Быстроистокский, Косихинский, Усть-Калманский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.