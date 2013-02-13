В Алтайском крае растет заболеваемость раком

За последние 10 лет заболеваемость онкологией в Алтайском крае выросла на 29%.В 2019 году врачи выявили почти 12,5 тыс. первичных злокачественных опухолей, рассказали в краевом онкодиспансере «Надежда».

Средний возраст онкопациентов 65−69 лет.

«Наш край как раз относится к числу регионов с активно стареющим населением. Кроме того, благодаря новым возможностям современного оборудования рак просто стали чаще выявлять», — объяснила причины роста заболеваемости заместитель главного врача краевого онкодиспансера по оргметодработе Алла Федоскина.

Из 1,6 млн человек, прошедших профилактические осмотры в 2019 году, у 2 761 человек выявлены онкопатологии — и почти половина из них были диагностированы в ФАПах и смотровых кабинетах.

Врач , больница. CC0

«Акушерки и фельдшеры ежегодно проходят обучающие курсы по диагностике онкозаболеваний в нашем диспансере. Они могут если уж не установить диагноз наверняка, то, по крайней мере, заподозрить рак кожи, молочной железы, опухоли щитовидки, прямой кишки, простаты и шейки матки», — уверена Алла Федоскина.

В число наиболее запущенных случаев вошли опухоли наружных локализаций, например, рта или глаза. «Это не что иное, как халатное отношение к собственному здоровью. Как можно не замечать очевидной проблемы у себя „под носом“, когда опухоль мешает глотать, дышать, смотреть?», — продолжает Федоскина.

На ранних стадиях

В 2019 году впервые за всю историю работы краевой онкослужбы количество новообразований, выявленных на ранних стадиях, когда они уверенно поддаются лечению, достигло 60%. Доля пациентов, проживших пять лет и более с момента установки онкодиагноза, составила 56,8% от всех состоящих на диспансерном учете у онкологов.

Во многом это стало возможно благодаря нацпрограмме «Борьба с онкологическими заболеваниями». В 2019 году три краевых диспансера получили новое оборудование на сумму 643,2 млн рублей.

Медицина. Больница. unsplash.com

В прошлом году в крае впервые на приобретение лекарственных противоопухолевых препаратов была потрачена рекордная сумма — 1,1 млрд рублей, что в 4 раза больше, чем в 2018 году.

Кто чаще заболевает раком

В целом раком болеют чаще горожане, чем сельские жители, примерно в соотношении 57% к 43%.

Среди жителей сел злокачественные патологиям в большей степени подвержены мужчины, а в городской среде опухоли чаще развиваются, напротив, у женщин.

Самые распространенные виды рака в Алтайском крае

У мужчин лидирует рак легкого, бронхов и трахеи, опухоли предстательной железы и кожи.

В тройке лидеров женских онкопатологий — рак груди, кожи и тела матки.