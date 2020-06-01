В Алтайском крае рекордно увеличивают масштаб тестирования на коронавирус

В Алтайском крае последнюю неделю ежедневно фиксируют большое число заболевших COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Вместе с тем, наращивается и объем тестирования.

«Всю неделю мы регистрируем высокие цифры, но стабильно высокие, без значительного прироста по дням недели, — сказал министр. — Это все еще отголоски майских праздников, когда люди не соблюдали режим самоизоляции, а также последствия обнаружения очагов заболеваемости в медучреждениях и общежитии медицинского университета».

За последние две недели в крае увеличили масштаб тестирования — сейчас делают больше 170 тестов на 100 тысяч населения в день. Такое решение принято по двум причинам.

Во-первых, потому что необходимо понимать реальный уровень заболеваемости для того, чтобы подготовиться к первому этапу снятия ограничений. «Люди начнут посещать массовые мероприятии, и мы не можем себе позволить повторный всплеск», — сказал Попов.

Во-вторых, здравоохранение края готовится запустить оказание плановой помощи населению, поэтому масштаб тестирования увеличен в первую очередь среди медработников. Такой же объем сохраниться до конца снятия ограничений.

Анализы , лаборатория. СС0

«Мы продолжаем фиксировать инфицированных среди медицинских работников, — отметил министр. — Врачи заражаются, оказывая не только помощь ковидным больным, но и неотложную помощь, поэтому мы проводим обязательные тесты среди пациентов, поступающим в учреждения по экстренным показаниям».

Федеральная служба Роспотребнадзора определила режим тестирования на коронавирус для каждого из трех этапов смягчения ограничительных мер.

Для первого этапа в день должны делать 70 тестов на 100 тыс. населения. Для второго 90 тестов. Для третьего — 110. Поскольку охват анализами на коронавирус в крае и так велик, массовое обязательное тестирование не планируется.