В Алтайском крае решили, как запретами не допустить третьей волны COVID-19

18 июня в Барнауле прошло внеочередное заседание оперативного штаба про профилактике COVID-19, на котором принято несколько важных решений.

«Вынужден собрать внеплановое заседание нашего оперативного штаба в полном составе. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе по своим показателям не драматична, но последовательно начинает ухудшаться. В совокупности с тем, что происходит в целом по стране, в столице, в московском регионе и у наших соседей, мы с вами должны озаботиться предупредительными мерами», — сообщил губернатор Виктор Томенко.

Руководитель Алтайского Роспотребнадзора Ирина Пащенко рассказала, что в течение последних недель отмечается рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией.

Коронавирус. Вакцина. CC0

Чаще всего новые случаи регистрируют в Барнауле и близлежащих территориях: Новоалтайске, Тальменском, Первомайском, Павловском районах, а также Камне-на-Оби. По ее словам, отмечается тенденция к снижению возраста заболевших. В основном это люди от 18 до 49 лет.

Что изменят в крае

Участники заседания пришли к выводу о необходимости ужесточения ограничительных мер. Среди них отмена массовых мероприятий, рассчитанных на 1 тыс. и более человек.

Губернатор Виктор Томенко поручил руководителям органов исполнительной власти, в частности курирующим сферы культуры и спорта, напрямую с Роспотребнадзором прорабатывать вопросы изменения форматов проведения либо полной отмены запланированных массовых мероприятий.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Глава региона на заседании штаба поставил задачу перед министерством финансов и министерством здравоохранения проработать вопрос по наращиванию объемов тестирования в 2,5 — 3 раза от сегодняшнего уровня.

Будет ли обязательная вакцинация

Такого решения оперштаб не принял, но на заседании подчеркнули, что вакцинация — это главный способ формирования популяционного иммунитета, который позволит предотвратить распространение коронавируса и остановить пандемию.

По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, в настоящее время у здравоохранения края есть все возможности организовать вакцинирование до 15 тысяч человек в день.