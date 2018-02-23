В Алтайском крае резко выросло число бесплодных мужчин

Рост патологий

Проект 21 февраля на заседании правительства анонсировал замминистра здравоохранения края Сергей Насонов.

Он сообщил, что мужчины живут в среднем на 13% меньше женщин. В Алтайском крае так называемая разница в дожитии между мужчинами и женщинами составляет 11,2 года.

При этом за последние 20 лет наблюдается серьезный рост патологий репродуктивной системы мальчиков: в России — 47%, в крае — 41%.

Сергей Насонов,

заместитель министра здравоохранения Алтайского края:

— Это говорит, что стали меньше рожать, стали выхаживать детей. Ирина Викторовна вот докладывала (Долгова — министр здравоохранения края — прим. altapress.ru), что стратегия работы перинатальных центров на это направлена. Но дальше кого мы получаем?

При создании краевого центра ЭКО (это было в 2010 году) среди пар, обращавшихся за помощью, только в 20% случаев проблема была у мужчин. Сейчас — в 58%, сообщил Насонов.

Он считает одной из главных причин "распространение поведенческих рисков в подростковой среде": раннее начало половых отношений, частая смена партнеров, отсутствие информации о контрацепции, знаний в вопросе гигиены и здорового образа жизни.

Насонов констатирует: в регионе, как и во всей стране, андорологические проблемы выявляются плохо.

Диспансеризация детей 4-6 лет и 13-15 лет снижает риски заболеваемости на 34%. "Это заболевания, на которые пациенты не жалуются, а родители о них, к сожалению, не знают", - говорит Насонов.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Это очень серьезный и глубокий вопрос. Мы к нему подошли, когда стали анализировать тему многодетности. Мы начали отмечать, что медленно прирастает число семей, у которых появляются вторые и третьи дети. Часто объяснения даются, не совсем соответствующие истинным причинам. В силу деликатности проблемы.

В чем проблемы?

Сегодня есть очевидные препятствия к сохранению мужского здоровья.

В крае работают всего три детских урологав-андролога.

Отсутствует преемственность между детской и взрослой уроандрологией. В номенклатуре федерального минздрава, сказал Насонов, вообще отсутствует специальность андрология, только урология.

Нет сети мужских консультаций по аналогии с женскими. Единственная такая организация действует в Барнауле исключительно на платной основе. Платно в столице края также принимают еще 40 специалистов. Бесплатный прием андролог ведет только в краевом перинатальном центре для бесплодных пар.

Достоверный факт: проблемы с эректильной дисфункцией начинаются за 5-7 лет до инфаркта или инсульта. "Это малый предвестник, о котором мы, мужчины, тихо умалчиваем. Считают: устал, проблемы на работе. И начинают искать другие выходы", - говорит Насонов.

Что собираются сделать?

Реализация проекта предусматривает ряд мероприятий.

1. Проведение анкетирования с помощью интернет-ресурсов.

2. Создание регистра мужчин по аналогии с регистром беременных.

3. Создание облачной технологии, которая позволит женщинам с момента, как они узнают, что беременны мальчиком, узнавать, в какие периоды жизни какие проблемы могут возникнуть у сына. Это позволит увидеть первые симптомы, рано выявить проблемы.

4. Создание сети мужских консультаций.

5. Организация отделения на базе краевой больницы.

Деньги

Всего на реализацию программы в течение трех лет планируют потратить 416 млн рублей.

Основные направления: