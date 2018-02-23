В Алтайском крае резко выросло число бесплодных мужчин

Почти 60% семейный пар, которые обращаются в краевой центр ЭКО, бесплодны из-за проблем со здоровьем у мужчин. Ситуация вызвала настолько серьезное внимание краевых властей, что они решили запустить в регионе беспрецедентный для России проект "Мужское здоровье". На его реализацию потратят свыше 400 млн рублей.
Рост патологий
Проект 21 февраля на заседании правительства анонсировал замминистра здравоохранения края Сергей Насонов.
Он сообщил, что мужчины живут в среднем на 13% меньше женщин. В Алтайском крае так называемая разница в дожитии между мужчинами и женщинами составляет 11,2 года.
При этом за последние 20 лет наблюдается серьезный рост патологий репродуктивной системы мальчиков: в России — 47%, в крае — 41%.
Сергей Насонов,
заместитель министра здравоохранения Алтайского края:
— Это говорит, что стали меньше рожать, стали выхаживать детей. Ирина Викторовна вот докладывала (Долгова — министр здравоохранения края — прим. altapress.ru), что стратегия работы перинатальных центров на это направлена. Но дальше кого мы получаем?
При создании краевого центра ЭКО (это было в 2010 году) среди пар, обращавшихся за помощью, только в 20% случаев проблема была у мужчин. Сейчас — в 58%, сообщил Насонов.
Он считает одной из главных причин "распространение поведенческих рисков в подростковой среде": раннее начало половых отношений, частая смена партнеров, отсутствие информации о контрацепции, знаний в вопросе гигиены и здорового образа жизни.
Насонов констатирует: в регионе, как и во всей стране, андорологические проблемы выявляются плохо.
Диспансеризация детей 4-6 лет и 13-15 лет снижает риски заболеваемости на 34%. "Это заболевания, на которые пациенты не жалуются, а родители о них, к сожалению, не знают", - говорит Насонов.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Это очень серьезный и глубокий вопрос. Мы к нему подошли, когда стали анализировать тему многодетности. Мы начали отмечать, что медленно прирастает число семей, у которых появляются вторые и третьи дети. Часто объяснения даются, не совсем соответствующие истинным причинам. В силу деликатности проблемы.
В чем проблемы?
Сегодня есть очевидные препятствия к сохранению мужского здоровья.
- В крае работают всего три детских урологав-андролога.
- Отсутствует преемственность между детской и взрослой уроандрологией. В номенклатуре федерального минздрава, сказал Насонов, вообще отсутствует специальность андрология, только урология.
- Нет сети мужских консультаций по аналогии с женскими. Единственная такая организация действует в Барнауле исключительно на платной основе. Платно в столице края также принимают еще 40 специалистов. Бесплатный прием андролог ведет только в краевом перинатальном центре для бесплодных пар.
Достоверный факт: проблемы с эректильной дисфункцией начинаются за 5-7 лет до инфаркта или инсульта. "Это малый предвестник, о котором мы, мужчины, тихо умалчиваем. Считают: устал, проблемы на работе. И начинают искать другие выходы", - говорит Насонов.
Что собираются сделать?
Реализация проекта предусматривает ряд мероприятий.
1. Проведение анкетирования с помощью интернет-ресурсов.
2. Создание регистра мужчин по аналогии с регистром беременных.
3. Создание облачной технологии, которая позволит женщинам с момента, как они узнают, что беременны мальчиком, узнавать, в какие периоды жизни какие проблемы могут возникнуть у сына. Это позволит увидеть первые симптомы, рано выявить проблемы.
4. Создание сети мужских консультаций.
5. Организация отделения на базе краевой больницы.
Деньги
Всего на реализацию программы в течение трех лет планируют потратить 416 млн рублей.
Основные направления:
- профилактика,
- усовершенствование детской уроандрологической службы (переоснащение детского урологического отделения на площадке краевой клинической больницы и сателлитных площадок в Бийске и Рубцовске),
- улучшение доступности качества урологической помощи населения края,
- создание уроандрологической службы на площадке краевой больницы.
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