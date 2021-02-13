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Здоровье

В Алтайском крае снижается количество заразившихся ковидом, но смертность пока не падает

В регионе за последние сутки было зарегистрировано 168 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело 162 пациента, умерло 16 человек, 14 из которых — от коронавируса, сообщили 13 февраля в оперштабе.

Коронавирус.
Коронавирус.
Pixabay.com

Из общего числа заболевших 428 случаев — завозные, в том числе 176 — из-за рубежа. Число заразившихся через контакт с заболевшим по-прежнему высокий, он составляет более 24,4 тыс. человек.

Таким образом, общее число заболевших на сегодняшний день ровняется 41296 человек, 768 из ни — дети.

В ковидных госпиталях от подтвержденной коронавирусной инфекции лечатся 1615 человек. Кроме того, в больницах находятся 606 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com
  • 368 человек — количество тяжелобольных
  • 101 пациент — подключены к аппаратам ИВЛ

Минздравом края развернуто 2 935 коек, 1942 из которых подключены к кислороду, 324 — с ИВЛ. На сегодняшний день доступны 714 резервных коек.

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
CC0

Зафиксированы новые случае:

  • Барнаул — 46,
  • Бийск — 15,
  • Рубцовск — 13,
  • Яровое, Локтевский, Родинский районы — по 5 заболевших,
  • Калманский, Косихинский, Михайловский, Павловский, Поспелихинский, Топчихинский районы — по 4 заболевших,
  • Новоалтайск, Алейский, Бийский, Завьяловский, Зональный, Краснощековский, Ребрихинский, Солтонский, Усть-Калманский, Чарышский районы — по 3 заболевших,
  • Алтайский, Рубцовский, Солонешенский, Тальменский, Троицкий, Целинный районы — по 2 заболевших,
  • Алейск, Белокуриха, Баевский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Залесовский, Красногорский, Новичихинский, Первомайский, Петропавловский, Третьяковский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Вакцинация

На сегодняшний день уже поставлено 52 343 комплекта комбинированной векторной вакцины. Сейчас прививается 27 003 человека. Из низ — 19360 получили первую прививку, 7 643 привиты полностью.

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