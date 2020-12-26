Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 декабря -32°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

В Алтайском крае стабилизировалось ежедневное число вновь заразившихся COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 219 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 222 заболевших. Число умерших людей с диагностированным коронавирусом составило 14 человек. Заболеваемость держится примерно на одном уровне уже почти две недели.

Врач, коронавирус.
Врач, коронавирус.
zdravalt.ru

В Барнауле за сутки заболели 62 человека,

  • в Рубцовске — 17,
  • в Заринске — 10,
  • в Бийске — 6,
  • в Волчихинском, Локтевском, Павловском и Первомайском районах — 5,
  • в Алейске и Славгороде, а также в Егорьевском, Зональном, Кулундинском, Михайловском, Родинском, Рубцовском и Табунском районах — 4,
  • в Яровом, а также в Алтайском, Калманском, Мамонтовском, Поспелихинском, Тальменском, Усть-Калманском и Шипуновском районах — 3,.
  • в ЗАТО Сибирский, а также в Алейском, Благовещенском, Бурлинском, Завьяловском, Залесовском, Змеиногорском, Крутихинском, Немецком национальном, Новичихинском, Романовском, Советском, Тогульском, Топчихинском и Целинном районах — 2,
  • в Бийском, Быстроистокском, Ключевском, Панкрушихинском, Петропавловском, Ребрихинском, Смоленском, Солонешенском, Солтонском, Суетском, Тюменцевском, Угловском, Чарышском и Шелаболихинском районах — 1.

В регионе общее количество заболевших с начала пандемии новой коронавирусной инфекции — 31 846 человек (в том числе 2081 ребенок до 17 лет).

Маска. Новый год и коронавирус.
Маска. Новый год и коронавирус.
altapress.ru

Из общего числа заболевших 382 случая — завозные (в том числе 161 — из-за рубежа); 18 344 случая — по контакту с заболевшими. 9081 случай заболевания выявили у пациентов с внебольничной пневмонией, 15 841 — у заболевших ОРВИ, в 6924 случаях — бессимптомное течение.

Сколько мест в больницах

В медучреждениях развернуты 4523 койки. К кислороду имеют подключение 2557 коек, 456 — с аппаратами искусственной вентиляции легких. Количество резервных коек — 1294.

В оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 отметили, что 86 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

810 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость