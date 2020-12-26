В Алтайском крае стабилизировалось ежедневное число вновь заразившихся COVID-19

В Барнауле за сутки заболели 62 человека,
- в Рубцовске — 17,
- в Заринске — 10,
- в Бийске — 6,
- в Волчихинском, Локтевском, Павловском и Первомайском районах — 5,
- в Алейске и Славгороде, а также в Егорьевском, Зональном, Кулундинском, Михайловском, Родинском, Рубцовском и Табунском районах — 4,
- в Яровом, а также в Алтайском, Калманском, Мамонтовском, Поспелихинском, Тальменском, Усть-Калманском и Шипуновском районах — 3,.
- в ЗАТО Сибирский, а также в Алейском, Благовещенском, Бурлинском, Завьяловском, Залесовском, Змеиногорском, Крутихинском, Немецком национальном, Новичихинском, Романовском, Советском, Тогульском, Топчихинском и Целинном районах — 2,
- в Бийском, Быстроистокском, Ключевском, Панкрушихинском, Петропавловском, Ребрихинском, Смоленском, Солонешенском, Солтонском, Суетском, Тюменцевском, Угловском, Чарышском и Шелаболихинском районах — 1.
В регионе общее количество заболевших с начала пандемии новой коронавирусной инфекции — 31 846 человек (в том числе 2081 ребенок до 17 лет).
Из общего числа заболевших 382 случая — завозные (в том числе 161 — из-за рубежа); 18 344 случая — по контакту с заболевшими. 9081 случай заболевания выявили у пациентов с внебольничной пневмонией, 15 841 — у заболевших ОРВИ, в 6924 случаях — бессимптомное течение.
Сколько мест в больницах
В медучреждениях развернуты 4523 койки. К кислороду имеют подключение 2557 коек, 456 — с аппаратами искусственной вентиляции легких. Количество резервных коек — 1294.
В оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 отметили, что 86 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
810 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.