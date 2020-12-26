В Алтайском крае стабилизировалось ежедневное число вновь заразившихся COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 219 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 222 заболевших. Число умерших людей с диагностированным коронавирусом составило 14 человек. Заболеваемость держится примерно на одном уровне уже почти две недели.

В Барнауле за сутки заболели 62 человека,

в Рубцовске — 17,

в Заринске — 10,

в Бийске — 6,

в Волчихинском , Локтевском , Павловском и Первомайском районах — 5,

Локтевском Павловском и Первомайском районах — 5, в Алейске и Славгороде , а также в Егорьевском , Зональном , Кулундинском , Михайловском , Родинском , Рубцовском и Табунском районах — 4,

а также в Егорьевском Зональном Кулундинском Михайловском Родинском Рубцовском и Табунском районах — 4, в Яровом , а также в Алтайском , Калманском , Мамонтовском , Поспелихинском , Тальменском , Усть-Калманском и Шипуновском районах — 3,.

а также в Алтайском Калманском Мамонтовском Поспелихинском Тальменском Усть-Калманском и Шипуновском районах — 3,. в ЗАТО Сибирский , а также в Алейском , Благовещенском , Бурлинском , Завьяловском , Залесовском , Змеиногорском , Крутихинском , Немецком национальном , Новичихинском , Романовском , Советском , Тогульском , Топчихинском и Целинном районах — 2,

а также в Алейском Благовещенском Бурлинском Завьяловском Залесовском Змеиногорском Крутихинском Немецком национальном Новичихинском Романовском Советском Тогульском Топчихинском и Целинном районах — 2, в Бийском , Быстроистокском , Ключевском , Панкрушихинском , Петропавловском , Ребрихинском , Смоленском , Солонешенском , Солтонском , Суетском , Тюменцевском , Угловском , Чарышском и Шелаболихинском районах — 1.

В регионе общее количество заболевших с начала пандемии новой коронавирусной инфекции — 31 846 человек (в том числе 2081 ребенок до 17 лет).

Маска. Новый год и коронавирус. altapress.ru

Из общего числа заболевших 382 случая — завозные (в том числе 161 — из-за рубежа); 18 344 случая — по контакту с заболевшими. 9081 случай заболевания выявили у пациентов с внебольничной пневмонией, 15 841 — у заболевших ОРВИ, в 6924 случаях — бессимптомное течение.

Сколько мест в больницах

В медучреждениях развернуты 4523 койки. К кислороду имеют подключение 2557 коек, 456 — с аппаратами искусственной вентиляции легких. Количество резервных коек — 1294.

В оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 отметили, что 86 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

810 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.