В Алтайском крае стартовала вакцинация против гриппа

Это российская четырехвалентная инактивированная расщепленная вакцина нового поколения, рассказали в краевом миинздраве. В ее состав входят антигены четырех наиболее актуальных в этом сезоне штаммов вируса гриппа: типа, А (H1N1) и (H3N2) и 2 типа В.
Всего в Алтайском крае в рамках национального календаря профилактических прививок в 2021 году планируют привить более 1 млн 399 тыс. человек — 60% от всего населения региона.
Кому показана вакцинация
Прививки рекомендуют ставить взрослым от 18 лет до 60 лет и группам лиц из потенциальных зон риска:
- взрослые, часто болеющие ОРЗ и острыми респираторными вирусными инфекциями,
- сотрудники и учащиеся сферы образования,
- медработники,
- работники социальной сферы,
- ослабленные и люди с хроническими заболеваниями: лица старше 60 лет, беременные во II и III триместре.
Противопоказания
Противопоказанием может быть наличие острых лихорадочных, инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострение хронических заболеваний, анафилактической реакции на предыдущее введение вакцины против гриппа.
«Замечу, что за последние 30 лет в регионе не было зарегистрировано ни одного случая анафилактической реакции на введение вакцинации против гриппа. И еще одно важное условие: интервал между любыми вакцинациями должен быть не менее 4 недель», — отметила главный внештатный специалист-эпидемиолог минздрава Алтайского края Ирина Переладова.
Как записаться
Чтобы поставить прививку против гриппа, предварительная запись не требуется. Нужно обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту или к педиатру в случае, если вакцинация проводится ребенку.
Перед вакцинацией врач проведет осмотр и определит наличие или отсутствие противопоказаний.
Сколько стоит
Вакцинация российской вакциной «Ультрикс Квадри» проводится бесплатно в медицинских организация региона.
За счет собственных средств можно привиться в страховых компаниях.
Также прививки от гриппа в организованных коллективах могут осуществляться за счет работодателя.
Прививочную кампанию против гриппа планируют завершить до 1 ноября.