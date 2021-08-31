В Алтайском крае стартовала вакцинация против гриппа

С 30 августа в Алтайском крае началась вакцинация против гриппа — в регион завезли более 411 тыс. доз вакцины «Ультрикс Квадри».

Это российская четырехвалентная инактивированная расщепленная вакцина нового поколения, рассказали в краевом миинздраве. В ее состав входят антигены четырех наиболее актуальных в этом сезоне штаммов вируса гриппа: типа, А (H1N1) и (H3N2) и 2 типа В.

Всего в Алтайском крае в рамках национального календаря профилактических прививок в 2021 году планируют привить более 1 млн 399 тыс. человек — 60% от всего населения региона.

Кому показана вакцинация

Прививки рекомендуют ставить взрослым от 18 лет до 60 лет и группам лиц из потенциальных зон риска:

взрослые , часто болеющие ОРЗ и острыми респираторными вирусными инфекциями,

часто болеющие ОРЗ и острыми респираторными вирусными инфекциями, сотрудники и учащиеся сферы образования,

медработники,

работники социальной сферы,

ослабленные и люди с хроническими заболеваниями: лица старше 60 лет , беременные во II и III триместре.

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Противопоказания

Противопоказанием может быть наличие острых лихорадочных, инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострение хронических заболеваний, анафилактической реакции на предыдущее введение вакцины против гриппа.

«Замечу, что за последние 30 лет в регионе не было зарегистрировано ни одного случая анафилактической реакции на введение вакцинации против гриппа. И еще одно важное условие: интервал между любыми вакцинациями должен быть не менее 4 недель», — отметила главный внештатный специалист-эпидемиолог минздрава Алтайского края Ирина Переладова.

Как записаться

Чтобы поставить прививку против гриппа, предварительная запись не требуется. Нужно обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту или к педиатру в случае, если вакцинация проводится ребенку.

Перед вакцинацией врач проведет осмотр и определит наличие или отсутствие противопоказаний.

Сколько стоит

Вакцинация российской вакциной «Ультрикс Квадри» проводится бесплатно в медицинских организация региона.

За счет собственных средств можно привиться в страховых компаниях.

Также прививки от гриппа в организованных коллективах могут осуществляться за счет работодателя.

Прививочную кампанию против гриппа планируют завершить до 1 ноября.