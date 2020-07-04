+92. В Алтайском крае ускорилось распространение коронавируса

На 4 июля в Алтайском крае зарегистрировано 92 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Среди жителей Барнаула — 64, Кулундинского района — 10, Тальменского района — 9, Ребрихинского района — 2, Славгорода — 2, Заринска, Новоалтайска, Первомайского, Алейского, Баевского районов — по одному человеку.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 4299 человек, в том числе 427 детей.
Тяжелобольных — 73, на аппарате ИВЛ- 26. Всего выздоровело — 3175 (2859 взрослых и 316 детей). За прошедшие сутки выздоровело 108 человек (взрослые — 93, дети — 15).
За сутки скончалось 4 человека: 2 — от COVID-19, 2 — иные причины смерти. Всего скончалось — 97 взрослых, в том числе 42 случая от COVID-19, 52 — иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.
Из числа заболевших 2150 человек — жители Барнаула, 2149 — жители других территорий Алтайского края, в том числе:
Алейска — 29,
Алейского района — 9,
Алтайского района — 6,
Баевского района — 2,
Белокурихи — 3,
Бийска — 264,
Бийского района — 24,
Благовещенского района — 49,
Бурлинского района — 18,
Быстроистокского района — 8,
Волчихинского района — 11,
Горняка — 16,
Егорьевского района — 13,
Завьяловского района — 12,
Залесовского района — 12,
Заринска — 30,
Заринского района — 9,
ЗАТО Сибирский — 12,
Змеиногорского района — 257,
Зонального района — 18,
Калманского района — 22,
Камня-на-Оби — 42,
Каменского района — 11,
Ключевского района — 4,
Косихинского района — 13,
Красногорского района — 4,
Краснощековского района — 1,
Крутихинского района — 10,
Кулундинского района — 68,
Курьинского района — 39,
Кытмановского района — 3,
Локтевского района — 4,
Мамонтовского района — 12,
Михайловского района — 67,
Немецкого национального района — 15,
Новичихинского района — 7,
Новоалтайска — 143,
Павловского района — 68,
Панкрушихинского района — 9,
Первомайского района — 72,
Петропавловского района — 1,
Поспелихинского района — 28,
Ребрихинского района — 70,
Родинского района — 9,
Романовского района — 1,
Рубцовска — 183,
Рубцовского района — 37,
Славгорода — 65,
Смоленского района — 25,
Советского района — 24,
Солонешенского района — 7,
Суетского района — 1,
Табунского района — 7,
Тальменского района — 131,
Тогульского района — 5,
Топчихинского района — 15,
Третьяковского района — 9,
Троицкого района — 10,
Тюменцевского района — 32,
Угловского района — 2,
Усть-Калманского района — 6,
Усть-Пристанского района — 5,
Хабарского района — 15,
Целинного района — 16,
Чарышского района — 7,
Шелаболихинского района — 1,
Шипуновского района — 13,
Ярового — 8.
На 4 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции — 1322 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 32422 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 209933 человек.