+92. В Алтайском крае ускорилось распространение коронавируса

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 92 новых инфицированных, выздоровело -108 человек, зарегистрировано 4 смертельных случая, два из них от COVID-19. Об этом сообщил 4 июля краевой оперштаб. За предыдущие сутки — то есть по данным на 3 июля — число новых случаев возросло на 73.

На 4 июля в Алтайском крае зарегистрировано 92 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Среди жителей Барнаула — 64, Кулундинского района — 10, Тальменского района — 9, Ребрихинского района — 2, Славгорода — 2, Заринска, Новоалтайска, Первомайского, Алейского, Баевского районов — по одному человеку.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 4299 человек, в том числе 427 детей.

Тяжелобольных — 73, на аппарате ИВЛ- 26. Всего выздоровело — 3175 (2859 взрослых и 316 детей). За прошедшие сутки выздоровело 108 человек (взрослые — 93, дети — 15).



За сутки скончалось 4 человека: 2 — от COVID-19, 2 — иные причины смерти. Всего скончалось — 97 взрослых, в том числе 42 случая от COVID-19, 52 — иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

Медицина. Лечение. pixabay.com

Из числа заболевших 2150 человек — жители Барнаула, 2149 — жители других территорий Алтайского края, в том числе:

Алейска — 29,

Алейского района — 9,

Алтайского района — 6,

Баевского района — 2,

Белокурихи — 3,

Бийска — 264,

Бийского района — 24,

Благовещенского района — 49,

Бурлинского района — 18,

Быстроистокского района — 8,

Волчихинского района — 11,

Горняка — 16,

Егорьевского района — 13,

Завьяловского района — 12,

Залесовского района — 12,

Заринска — 30,

Заринского района — 9,

ЗАТО Сибирский — 12,

Змеиногорского района — 257,

Зонального района — 18,

Калманского района — 22,

Камня-на-Оби — 42,

Каменского района — 11,

Ключевского района — 4,

Косихинского района — 13,

Красногорского района — 4,

Краснощековского района — 1,

Крутихинского района — 10,

Кулундинского района — 68,

Курьинского района — 39,

Кытмановского района — 3,

Локтевского района — 4,

Мамонтовского района — 12,

Михайловского района — 67,

Немецкого национального района — 15,

Новичихинского района — 7,

Новоалтайска — 143,

Павловского района — 68,

Панкрушихинского района — 9,

Первомайского района — 72,

Петропавловского района — 1,

Поспелихинского района — 28,

Ребрихинского района — 70,

Родинского района — 9,

Романовского района — 1,

Рубцовска — 183,

Рубцовского района — 37,

Славгорода — 65,

Смоленского района — 25,

Советского района — 24,

Солонешенского района — 7,

Суетского района — 1,

Табунского района — 7,

Тальменского района — 131,

Тогульского района — 5,

Топчихинского района — 15,

Третьяковского района — 9,

Троицкого района — 10,

Тюменцевского района — 32,

Угловского района — 2,

Усть-Калманского района — 6,

Усть-Пристанского района — 5,

Хабарского района — 15,

Целинного района — 16,

Чарышского района — 7,

Шелаболихинского района — 1,

Шипуновского района — 13,

Ярового — 8.

На 4 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции — 1322 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 32422 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 209933 человек.