В Алтайском крае вдвое увеличили количество коек для неизлечимо больных детей

Отделение паллиативной помощи детям год назад переехало из Центра охраны материнства и детства в 7-ю городскую детскую больницу. Его расширили с пяти до 10 коек. За это время здесь пролечили около 100 тяжелобольных ребят.

Сейчас в Алтайском крае в паллиативной медицинской помощи нуждается около 231 ребенок, из них 63 в Барнауле. По словам заведующей отделением Натальи Зоричевой, за год количество увеличилось вдвое.

В основном это дети с неврологическими патологиями: тяжелыми формами ДЦП, гидроцефалии, энцефалопатии, эпилепсии, с бронхолегочной дисплазией и последствиями черепно-мозговых травм, а также с тяжелыми врожденными пороками. Не более 10% приходится на долю онкологических больных.

Паллиативную медицинскую помощь детям в регионе оказывают с апреля 2016 года. Сейчас для этого есть 20 коек: 10 в Барнауле, по пять в Бийске и Рубцовске.

В отделении больницы № 7 работает и выездная патронажная бригада. За прошлый год врачи выезжали в районы и города региона 237 раз. В этом году уже было 555 выездов. В составе бригады педиатр, невропатолог и фельдшер. Если дети находятся на аппаратном дыхании, присоединяется реаниматолог.

Паллиативное отделение в детской больнице № 7. Минздрав Алтайского края.

Одного и того же ребенка врачебная бригада навещает один-два раза в месяц, кроме осмотра медики меняют жизнеподдерживающее оборудование. Если состояние пациента ухудшается, то врачи могут приезжать и чаще. Наиболее тяжелых госпитализируют.

В отделении пять врачей и шесть медицинских сестер. Фельдшер одновременно работает и психологом. В выездной патронажной службе персонала не хватает. «Это психологически непростая работа, — говорит Наталья Зоричева. — Дети очень тяжелые. Но помимо них есть еще „тяжелые“ родители».

Заведующая отделением предполагает, что количество нуждающихся в паллиативе детей и дальше будет увеличиваться. До конца года в больнице откроют еще три койки. А также в крае также создадут фонд поддержки детей, нуждающихся в паллиативной помощи «Лучик надежды». Его директор Александра Яковенко говорит, что сейчас он находится на стадии регистрации в минюсте.

Дети. Ребенок. unsplash.com

По ее словам, изначально была идея создать общество мам неизлечимо больных детей для поддержки друг друга. Затем решили преобразоваться в полноценный фонд, поскольку дети нуждаются и финансовой поддержке.

Государство выделяет достаточно денег для госпитального ухода за такими детьми, однако помимо этого им требуется большое количество расходных материалов — например, зондов и трахеостом, а также дорогих медицинских изделий для реабилитации.

Моральная и информационная поддержка родителей тоже будет заботой фонда.