В Алтайском крае выявлены новые случаи заражения COVID-19

Оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 сообщил о трех новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе за последние сутки.

Какой-то связи с первыми заболевшими у данных граждан пока не прослеживается. Положительные результаты анализов подтверждены государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Таким образом, в настоящее время в Алтайском крае уже 7 заболевших, все они находятся в инфекционном отделении КГБУЗ «Городская больница N 5 г.Барнаула.» По информации Минздрава Алтайского края состояние всех больных удовлетворительное. Проводятся противоэпидемические мероприятия, уточняется круг контактных лиц.