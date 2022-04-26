26 апреля
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Здоровье

Это победа? В Алтайском крае впервые за долгое время никто не умер от коронавируса

Алтайский оперштаб впервые за многие месяцы не опубликовал данные о смерти от коронавируса. Вчера, 25 апреля, в регионе от вируса скончались три человека, 24 апреля — 4 человека, 23 апреля — 3 человека, 22 апреля — 5 человек.

Коронавирус.
Коронавирус.
СС0

Всего за пандемию в Алтайском крае скончались 10 179 человек.

По сообщению регионального оперштаба, в крае на лечении находятся 1413 человек. Количество тяжелобольных — 93, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 37.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 115 новых случая заболевания.

Всего коронавирусом переболели 266 084 человек: 31 767 — больных внебольничной пневмонией, 215 983 — заболевших ОРВИ, 18 334 случаев — бессимптомное течение.

Новые случаи

Барнаул — 30, Алтайский район — 2, Бийск — 10, Благовещенский район — 1, Бурлинский район — 1, Заринск — 1, Змеиногорский район — 1, Калманский район — 2, Каменский район — 1, Косихинский район — 3, Крутихинский район — 1, Локтевский район — 2, Мамонтовский район — 2, Новоалтайск — 4, Павловский район — 1, Первомайский район — 7, Петропавловский район — 1, Ребрихинский район — 5, Родинский район — 2, Рубцовск — 6, Рубцовский район — 1, Славгород — 8, Смоленский район — 1, Советский район — 3, Тальменский район — 1, Топчихинский район — 1, Третьяковский район — 2, Троицкий район — 2, Тюменцевский район — 1, Угловский район — 1, Усть — Калманский район — 7, Чарышский район — 1, Шипуновский район — 3.

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