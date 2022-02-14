В Алтайском крае впервые за долгое время уменьшилось суточное число умерших от ковида

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 182 492 человек, в том числе 23742 ребенка. Выздоровели 123 247 человек. Умерли 9 112 пациентов.
По состоянию на 14 февраля в ковид-госпиталях находятся 2659 человек и 204 пациента с вирусной пневмонией. Количество тяжелобольных — 407, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 138.
Минздравом края развернуто 3310 коек, к кислороду имеют подключение 2959, с ИВЛ -373. Резервных коек — 447.
У 77 человек бессимптомное течение болезни, они лечатся амбулаторно. Лечение на дому также проходят 915 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.
Полностью привиты в Алтайском крае 1 167 011 человек, 83 245 человек получили повторную вакцинацию. Кроме того, первую прививку получили 1 664 ребенка с 12 до 17 лет.
Новые случаи
Барнаул — 1907, Алейск — 24, Алейский район — 51, Алтайский район — 22, Баевский район — 27, Белокуриха — 23, г. Бийск — 325, Бийский район — 26, Благовещенский район — 28, Бурлинский район — 15, Быстроистокский район — 4, Волчихинский район — 40, Егорьевский район — 31, Ельцовский район — 12, Завьяловский район — 45, Залесовский район — 24, Заринск — 124, Заринский район — 30, ЗАТО Сибирский — 4, Змеиногорский район — 14, Зональный район — 29, Калманский район — 21, Камень-на-Оби — 127, Каменский район — 9, Ключевский район — 12, Косихинский район — 46, Красногорский район — 25, Краснощековский район — 20, Крутихинский район — 28, Кулундинский район — 21, Курьинский район — 32, Кытмановский район — 8, Локтевский район — 36, Мамонтовский район — 24, Михайловский район — 25, Немецкий национальный район — 26, Новичихинский район — 29, Новоалтайск — 167, Павловский район — 44, Панкрушихинский район — 42, Первомайский район — 108, Петропавловский район — 23, Поспелихинский район — 59, Ребрихинский район — 96, Родинский район — 16, Романовский район — 26, Рубцовск — 268, Рубцовский район — 60, Славгород — 141, Смоленский район — 44, Советский район — 28, Солонешенский район — 30, Солтонский район — 8, Суетский район — 12, Табунский район -21, Тальменский район — 64, Тогульский район — 25, Топчихинский район — 24, Третьяковский район — 39, Троицкий район — 24, Тюменцевский район — 7, Угловский район — 20, Усть-Калманский район — 2, Усть-Пристанский район — 9, Хабарский район — 21, Целинный район — 15, Чарышский район — 5, Шелаболихинский район — 11, Шипуновский район — 64.