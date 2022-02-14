В Алтайском крае впервые за долгое время уменьшилось суточное число умерших от ковида

В Алтайском крае, по данным на 14 февраля, зарегистрировали 4817 случаев заболевания коронавирусом. Впервые за долгое время снизилось количество умерших — за сутки скончались 16 человек, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 182 492 человек, в том числе 23742 ребенка. Выздоровели 123 247 человек. Умерли 9 112 пациентов.

По состоянию на 14 февраля в ковид-госпиталях находятся 2659 человек и 204 пациента с вирусной пневмонией. Количество тяжелобольных — 407, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 138.

Минздравом края развернуто 3310 коек, к кислороду имеют подключение 2959, с ИВЛ -373. Резервных коек — 447.

«Красная зона» в Диагностическом центре. Дмитрий Лямзин.

У 77 человек бессимптомное течение болезни, они лечатся амбулаторно. Лечение на дому также проходят 915 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

Полностью привиты в Алтайском крае 1 167 011 человек, 83 245 человек получили повторную вакцинацию. Кроме того, первую прививку получили 1 664 ребенка с 12 до 17 лет.

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