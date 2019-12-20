В Алтайском крае впервые за 40 лет отремонтируют поликлинику за 68 миллионов рублей

В поликлинике установят вентилируемый фасад из керамогранита, проведут внутреннюю отделку, заменят инженерные системы, обновят лифты и кровлю. Также здесь установят прибор для обеспечения пациентов медицинским кислородом.
В ходе капитального ремонта перепланируют кабинеты — сделают их более просторными, смонтируют современное оснащение. Появится «открытая регистратура» без высоких стоек и стекла.
По словам медиков, поликлиника принимает пациентов с 1979 года — и с того момента в здании проводился только косметический ремонт. На время строительных работ прием пациентов в больнице не прекращается.
Завершить капитальный ремонт планируют в сентябре 2020 года.