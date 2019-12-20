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20 декабря
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Здоровье

В Алтайском крае впервые за 40 лет отремонтируют поликлинику за 68 миллионов рублей

На капитальный ремонт Заринской центральной городской больницы из краевого бюджета выделят более 68 млн рублей, сообщает администрация региона. Работы подрядчик начал в октябре.

Заринская центральная городская больница
Заринская центральная городская больница
altairegion22.ru

В поликлинике установят вентилируемый фасад из керамогранита, проведут внутреннюю отделку, заменят инженерные системы, обновят лифты и кровлю. Также здесь установят прибор для обеспечения пациентов медицинским кислородом.

В ходе капитального ремонта перепланируют кабинеты — сделают их более просторными, смонтируют современное оснащение. Появится «открытая регистратура» без высоких стоек и стекла.

По словам медиков, поликлиника принимает пациентов с 1979 года — и с того момента в здании проводился только косметический ремонт. На время строительных работ прием пациентов в больнице не прекращается.

Завершить капитальный ремонт планируют в сентябре 2020 года.

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