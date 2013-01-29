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Здоровье

В Алтайском крае ввели карантин из-за ОРВИ

Главный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко распорядилась ввести карантин из-за всплеска заболеваемости ОРВИ, говорится на сайте краевого Роспотребнадзора.

Простуда
Простуда
СС0

С 20 по 26 января эпидпорог по ОРВИ превыше на 53,8%. Каждую неделю число заболевших растет, в том числе люди заболевают вирусами гриппа В, А /H1N1/2009, А/H3N2/.

С 29 января карантин вводится в медицинских, образовательных, социальных организациях, в сфере обслуживания, торговли и транспорта.

Карантинные мероприятия предполагают дополнительные меры безопасности (в школах, например, это ежедневный мониторинг посещаемости, частая уборка, запрет на массовые мероприятия и т.д.)

Учебу отменяют, если в классе или школе сразу отсутствует более 20% детей.

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