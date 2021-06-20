В Алтайском крае за сутки число новых случаев COVID-19 в 16 раз превысило количество выздоровевших

98 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае. Это в 16 раз больше, чем число выздоровевших пациентов.

«В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 98 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 6 пациентов, умерло 5 человек, от COVID-19 — 3. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 52 960 человек, в том числе 3 570 детей. Выздоровели всего 47 138 (+ 6) человек», — сообщили в региональном оперштабе.

За все время пандемии в регионе умерло 3 349 человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 2 386 человек; иные причины смерти — 963 человека.

По состоянию на 20 июня на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 962 человека. Число тяжелобольных — 270, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 111 человек.

Новые случаи

За минувшие сутки в Алтайском крае новые случаи заболевания зарегистрированы в:

Барнаул — 50;

Славгород — 11;

Павловский район — 7;

Немецкий район — 6;

Камень-на-Оби — 5;

Бийск, Бурлинский, Крутихинский районы — по 4 заболевших;

Заринск — 2;

Заринский, Кулундинский, Первомайский, Хабарский, Шелаболихинский районы — по одному заболевшему.

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Прививочная кампания

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 320 977 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

По состоянию на утро 20 июня прививается 289 386 человек, в том числе: 48 470 человек получили первую прививку; 240 916 человек полностью привиты (получили две прививки).