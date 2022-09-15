18 сентября
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Здоровье

В Алтайском крае зафиксировали почти 750 новых случаев ковида

В Алтайском крае за последние сутки выявили 742 новых случая коронавируса, сообщают в оперштабе.

Коронавирус.
Коронавирус.
СС0

По информации оперштаба, с коронавирусом госпитализировали 65 человек.

При этом выписали 967 жителей региона.

Умерли два инфицированных пациента.

Всего в России зарегистрировали 56 126 заражений COVID-19. Скончались 99 человек.

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