В Алтайском крае зафиксировали почти 750 новых случаев ковида

По информации оперштаба, с коронавирусом госпитализировали 65 человек.
При этом выписали 967 жителей региона.
Умерли два инфицированных пациента.
Всего в России зарегистрировали 56 126 заражений COVID-19. Скончались 99 человек.
В Алтайском крае за последние сутки выявили 742 новых случая коронавируса, сообщают в оперштабе.
По информации оперштаба, с коронавирусом госпитализировали 65 человек.
При этом выписали 967 жителей региона.
Умерли два инфицированных пациента.
Всего в России зарегистрировали 56 126 заражений COVID-19. Скончались 99 человек.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter