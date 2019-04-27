В Алтайском крае запретили продавать подросткам вейпы и электронные сигареты

26 апреля Алтайское краевое законодательное собрание единогласно приняло закон, запрещающий продавать несовершеннолетним вейпы и электронные сигареты. Об этом свидетельствуют результаты голосования на сайте АКЗС.

В пояснительной записке к закону говорится, что распространение электронных сигарет среди детей и подростков принимает угрожающие масштабы. По данным Всемирной организации здравоохранения, долговременное использование электронных сигарет повышает риск болезни легких, рака легких и, возможно, сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, для окружающих выдыхаемый так называемый «вторичный аэрозоль» также опасен, поскольку содержит высокие концентрации токсичных веществ, а уровни содержания некоторых металлов, таких, как никель и хром, во вторичном аэрозоле даже выше, чем при пассивном курении обычных сигарет.