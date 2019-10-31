В алтайском минздраве прокомментировали видеоролик о смертельной опасности мандаринов для детей

В соцсетях распространили видео об опасности мандаринов для детей. Ролик быстро разошелся по родительским чатам. В региональном минздраве говорят, что информация в нем ложная.

В ролике девушка обращается к некой Алене с просьбой передать всем, чтобы не покупать мандарины, особенно маленькие китайские, потому что они заражены вирусом гриппа. В в больницах якобы массово умирают дети.

Этот ролик уже распространялся в январе 2019 года, на что Роспотребнадзор призывал граждан не доверять случайным источникам информации.

Роспотребнадзор проводит оценку качества и безопасности фруктов, в том числе мандаринов. И рекомендует обращать внимание на следующие правила:

1. Не приобретать фрукты в неустановленных и необорудованных местах торговли , особенно расположенных вдоль автомобильных магистралей.

особенно расположенных вдоль автомобильных магистралей. 2. Торговая точка должна быть оборудована стеллажами и вывеской. Продавец должен иметь опрятный вид и спецодежду.

3. У продавца должны быть документы подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции.

4. Фрукты должны быть спелыми , с неповрежденной кожицей , без признаков гниения.

с неповрежденной кожицей без признаков гниения. 5. В целях профилактики острых кишечных инфекционных заболеваний и отравлений , необходимо строго соблюдать правила личной гигиены ( мытьерук перед едой и приготовлением пищи).

Министерство здравоохранения Алтайского края заверяет, что информация о смерти пациентов в детских больницах региона, а тем более от употребления мандаринов, является ложной.

Во избежание осложнений гриппа рекомендуюм пройти вакцинацию в поликлинике по месту жительства.