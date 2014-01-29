В алтайском минздраве рассказали, как китайский коронавирус вызвал мировую истерику и стоит ли его бояться

Новая коронавирусная инфекция две недели будоражит весь мир. Противоречивые данные и «страшилки» о неизвестном заболевании появляются в СМИ и соцсетях. В алтайском Минздраве говорят, что для врачей всего мира вирус стал неожиданным, но вполне предполагаемым, а у жителей края нет поводов для паники.

Что такое коронавирус 2019-nCoV

Инкубационный период коронавируса 2019-nCoV составляет 14 дней. Человек выделяет вирус в конце инкубационного периода и начале клинических проявлений, до этого момента он не заразен. Вирус передается воздушно-капельным путем, при этом возможны и бытовой, и пищевой пути.

Есть высококонтагиозные (быстропередающиеся большому количеству людей) болезни, такие как корь и ветряная оспа. Плюс в том, что коронавирус 2019-nCoV не способен преодолевать большие расстояния и за короткий промежуток времени «заразить» большое количество людей.

Для передачи возбудителя требуется длительный тесный контакт с заболевшим.

Болезнь протекает в легкой и средне-тяжелой форме.

Маски помогают не заразиться. Михаил Хаустов

Как появился вирус

Вирусы и бактерии в природе очень изменчивы. И постоянно ищут новые пути сохранения своей популяции. Поэтому появление новых вирусов — явление ожидаемое. Все медицинские службы мира потенциально готовы к таким событиям.

Коронавирус 2019-nCoV — это новый тип целой серии вирусов, которые циркулируют в популяции животных. Он возник по аналогии с вирусом гриппа. Типов гриппа в природе много — у птиц, рыб, млекопитающих. В определенных условиях происходит генетический обмен между этими группами.

2019-nCoV получился при длительном контакте коронавируса летучих мышей и змей, которые ими питаются. Вирус сумел преодолеть межвидовой барьер животных и человека.

То же происходит и с вирусами гриппа. В этом смысле новый короновирус — явление не сверхъестественное.

Питон , змея. CC0

Почему вирус возник именно в Китае

Китай и страны Юго-Восточной Азии — оптимальное место на планете для формирования новых вариантов вирусов. Здесь идеальные для них условия — теплый климат и густонаселенность (длительный тесный контакт человека с другими людьми и природой).

Почему страшен новый вирус

У человека пока нет иммунитета к новому вирусу, поэтому «встреча» с таким инфекционным агентом ведет к болезни.

Иммунизация населения была бы серьезной профилактической мерой, вакцины от заболеваний, вызванных этим, новым штаммом коронавируса нет, но в мире сейчас идут разработки.

Новая «зараза» стала планетарной проблемой именно потому, что вирус «перекинулся» с животных на людей, и теперь человек стал одним из источников.

Лаборатория СС0

Каковы симптомы заболевания

У коронавируса 2019-nCoV нет специфических симптомов. Клиническая картина сходна с теми, что бывают при многих острых респираторно-вирусных инфекций: кашель (сухой или с мокротой, повышение температуры, интоксикация организма, одышка, чувство сдавленности за грудной клеткой).

Некоторые коронавирусы поражают желудочно-кишечный тракт с болями и нарушениями стула.

Как лечат от коронавируса

Препарата с прямым противовирусным действием конкретно против 2019-nCoV нет, но сейчас идет разработка и оценка эффективности нескольких десятков унифицированных лекарств.

«По информации китайских коллег случаи выздоровления людей с новым вирусом, а их подавляющее большинство, стали возможными благодаря симптоматическому лечению, — сказал Валерий Шевченко. — Так что нельзя говорить о том, что человечество абсолютно не имеет лекарств от этой болезни».

Микроскоп , ученые. СС0

Почему люди умирают

Смерть — один из итогов течения всех инфекционных болезней. Только у каждой формы таких болезней показатель смертности свой. У коронавируса 2019-nCoV он составляет 2−2,5%.

Однако все цифры познаются в сравнении. Есть хорошо изученные болезни, которые имеют и более высокий показатель. Например, дифтерия и корь у непривитых людей ведут к смертельному исходу в 5−10% случаев, при лихорадке Эбола умирают 40−50% зараженных.

Хотя в абсолютных цифрах ситуация представляется гораздо страшнее. По данным на 28 января, количество погибших от коронавируса в Китае достигло 106 человек, количество зараженных превысило 4 тыс. человек.

По последним данным, большинство заболевших — лица старше 65 лет, есть единичные случаи заражения детей. Все случаи, которые закончились смертью, сейчас разбирают китайские врачи. Они уже сделали вывод, что от нового вируса умирают люди, которые уже имели достаточно серьезные сопутствующие заболевания.

Китай. Raj Eiamworakul/СС0

Как проверяют на коронавирус

В Барнауле усилили меры безопасности в аэропорте. Сотрудники Роспотребнадзора встречают пассажиров у трапа самолетов и тепловизором измеряют температуру тела. Если она превышает 37 градусов, и будут подозрения на заболевание, то у больного возьмут анализ. Его отправляют в лабораторию Новосибирский центр вирусологии «Вектор».

В «Векторе» разработали специальные тест-системы, которые быстро обнаруживают новый вирус у человека. Их достаточно и для России, и для помощи соседним государствам. Проблем с диагностикой нет. Исследование выполняется за 2−4 часа.

Единым центром сбора биоматериала стал краевой центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, он же доставляет его в «Вектор» и получает результаты. Пациента начинают лечить сразу, еще до того, как выяснят, каким именно вирусом он заражен.

В случае обнаружения вируса, будет установлено медицинское наблюдение за окружением зараженного — домочадцами и коллегами по работе, детьми в учебных и воспитательных организациях.

Врачи , больница unsplash

Надо ли бояться китайских товаров

«Маловероятно, что вирус, передающийся воздушно-капельным путем, перенес долгую транспортировку, и причинил вред, — говорит главный эпидемиолог края Ирина Переладова. — Посылка — неживой организм и не является источником инфекции».

Однако коронавирус 2019-nCoV передается еще и контактно-бытовым путем, опосредованно, через посуду и вещи. Это короткий путь передачи, от носителя к реципиенту, которые находятся в одном коллективе. Коронавирус может передаваться и так, но только в условиях очага инфекции. Если же человек находится за пределами этого очага, бояться нечего.