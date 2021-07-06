Обязательная вакцинация. В Алтайском минздраве рассказали о готовности к третьей волне COVID-19

Сейчас, по словам Калининой, вакцину ежесуточно получают примерно 7 тыс. граждан. Для соответствующих процедур предназначены 25 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 мобильных комплекса.
Справка
По данным Крайздрава, 40 тыс. комплектов вакцины от COVID-19 поступили в регион в начале июля. Такого количества доз при сверхспросе хватает почти на неделю. Новые партии доставляются из Москвы по необходимости.
Решается ли вопрос с очередями на прививку?
«Вакцинироваться можно в каждой поликлинике. И если раньше в учреждениях процедурный кабинет был 1, то теперь сделали по 2−3», — объясняет заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.
Нужна мера, чтобы разделить пациентов. На тех, кто прививается только в поликлинике, и уже на получивших первую дозу в передвижном пункте.
Несмотря на оборудование новых помещений, проблема очередей остается. «Человеческий ресурс не бесконечен. Кабинетов больше — медиков столько же. Но мы обязательно привлечем к работе ординаторов», — уточняет замминистра.
В крае доступна ревакцинация?
Вакцинированные тоже могут заболеть новой коронавирусной инфекцией.
Стопроцентной гарантии здоровья прививка не дает. Она, скорее, направлена на профилактику летального исхода и тяжелого течения заболевания. Поэтому в приоритете — первичная вакцинация. Для тех, кто не болел.
Наталья Белоцкая,
заместитель министра здравоохранения Алтайского края:
Условия экстренные. Только в Барнауле подъем заболеваемости на сегодня — 41%. Ситуация усугубляется и в районах. Так что мы нацелены привить граждан без антител и из групп риска. Конечно, повторная вакцинация возможна. Через полгода после болезни. Непосредственно по инициативе человека. Никто не препятствует.
Правда, что в госпиталях не хватает медицинского кислорода?
Представители ведомств утверждают, что госпитали достаточно оснащены аппаратами ИВЛ.
Наталья Белоцкая.
заместитель министра здравоохранения Алтайского края:
Всего в ковидных больницах региона 3.5 тыс. коек. Для сравнения: в мае их было 808. Скоро добавятся еще 234 места в Горбольнице № 12. При этом кислородом обеспечены 2,6 тыс. коек. А будет ли хватать аппаратов — зависит от сознательности населения.
В нынешней обстановке рассматривается отмена плановой помощи?
«Ребром вопрос не стоит», — отмечает Белоцкая. Она советует минимизировать контакты и проявить ответственность. «Тогда, — добавляет чиновница, — до крайних мер не дойдет. Ситуация с заболеваемостью не обострится и помощь продолжат получать все нуждающиеся».
В Барнауле можно купить экспресс-тест и провериться на COVID-19 дома?
Ирина Переладова,
главный внештатный специалист-эпидемиолог Алтайского края:
Тест-полоски не продаются. Да и вообще, самое верное решение — сдать мазок в лабораторных условиях и получить лечение. Профессионально оценить состояние больного сможет только врач.
Введут ли в крае обязательную вакцинацию?
Ульяна Калинина,
заместитель регионального управления Роспотребнадзора:
Проект постановления находится на рассмотрении. Думаю, на этой неделе решение будет принято.
Пока, подчеркивает Калинина, прививки добровольны. В дальнейшем обязательная вакцинация может коснуться работников образования и здравоохранения, а также госслужащих.
Цифра
420 тыс. прививок от коронавируса поставили в Алтайском крае с июня 2020 года.