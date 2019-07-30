В Алтайском крае построят хирургический корпус для детей более чем за 1,3 млрд рублей

В «Алтайском краевом центре охраны материнства и детства» разработали проект хирургического корпуса на 165 койкомест. Необходимый объем федеральной поддержки оценили в 1,3 млрд рублей, также предполагается краевое софинансирование.

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в «Алтайском краевом центре охраны материнства и детства».

30 июля «Алтайский краевой центр охраны материнства и детства» посетил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин. Ему показали учреждение и представили проект хирургического корпуса, который хотят построить на близлежащей территории (пересечение ул. Гущина и ул. Попова).

Сегодня новорожденных и детей, которым требуется хирургическая помощь, отправляют в больницы для взрослых — это неудобно для пациентов и их родителей, рассказал Константин Смирнов, главный врач «Алтайского краевого центра охраны материнства и детства».

По его словам, из-за того, что в Барнауле нет отделения нейрохирургии, детей с черепно-мозговыми травмами или аномалиями развития приходится везти в Новосибирск, а это временные затраты, которые в таких случаях крайне нежелательны.

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в «Алтайском краевом центре охраны материнства и детства». altapress.ru

Кроме стационара круглосуточного пребывания на 165 коек, в восьмиэтажном хирургическом корпусе запланировано 12 коек реанимации, 7 операционных, педиатрический реанимационного-консультативный центр, который будет обслуживать детей края с помощью выездных бригад, а также приемо-диагностическое отделение

Онкологическое отделение планируется расширить с 30 до 45 коек.

Руководство центра и представители правительства Алтайского края сообщили Максиму Топилину, что хотели бы получить на строительство хирургического корпуса поддержку по нацпроекту «Здравоохранение» и начать работы в 2020 году. Планируемый строк реализации проекта — два года.

Топилин рекомендовал ускорить решение организационных вопросов и пообещал оказать необходимое содействие в привлечении федеральных средств.

Что известно об «Алтайском краевом центре охраны материнства и детства»

«Алтайский краевой центр охраны материнства и детства» был создан в начале 2019 года. В него вошли Алтайская краевая клиническая детская больница, Перинатальный центр Алтайского края и Городская детская больница № 2.

Этот центр еще называют педиатрическим кластером. Он создан для повышения доступности и качества медицинской помощи будущей матери и ребенку, сокращения младенческой смертности в регионе.

Ежегодно в стационаре центра лечатся 18,7 тыс. пациентов.