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Здоровье

В алтайском селе построили новый ФАП за 8,5 млн рублей

Жители села Кочки Родинского района готовятся к открытию нового фельдшерско-акушерского пункта, сообщает краевой минздрав.

ФАП в селе Кочки.
ФАП в селе Кочки.
http://zdravalt.ru/

Новое здание уже построено, территория вокруг облагорожена. В данный момент проводится процедура лицензирования и установка оборудования.

Здание оснащено внутренним водопроводом, канализацией, системой отопления от твердотопливного котла и системой охранно-пожарной сигнализации.

«Здесь есть все необходимое медицинское оборудование и мебель. Теперь пациенты могут получить консультацию фельдшера, сделать электрокардиограмму и пр», — говорится в сообщении ведомства.

На строительство ФАПа было направлено более 8,5 миллионов рублей по нацпроекту «Здравоохранение».

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