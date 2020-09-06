В алтайском селе построили новый ФАП за 8,5 млн рублей

Новое здание уже построено, территория вокруг облагорожена. В данный момент проводится процедура лицензирования и установка оборудования.

Здание оснащено внутренним водопроводом, канализацией, системой отопления от твердотопливного котла и системой охранно-пожарной сигнализации.

«Здесь есть все необходимое медицинское оборудование и мебель. Теперь пациенты могут получить консультацию фельдшера, сделать электрокардиограмму и пр», — говорится в сообщении ведомства.

На строительство ФАПа было направлено более 8,5 миллионов рублей по нацпроекту «Здравоохранение».