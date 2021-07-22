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Здоровье

В алтайской ЦРБ закрыли отделение из-за болезни врача-фтизиатра

Пациент туберкулезного отделения костно-суставного и урогенитального туберкулеза, которое базируется в Первомайской ЦРБ (село Березовка) рассказал, что отделение хотят закрыть, а больных отправить в Барнаул.

В больнице.
В больнице.
zdravalt.ru

В отделении, по его словам, находятся 10 человек с ослабленным иммунитетом, а перевод к пациентам с легочной формой туберкулеза точно не пойдет им на пользу.

Закрывают отделение из-за отсутствия врача-фтизиатра, сообщил мужчина в паблике Barnaul22.

Сообщество приводит и комментарий главного врача Первомайской ЦРБ Жанны Бубновой. Она объяснила, что отделение действительно приостанавливает работы из-за выявленной у врача-фтизиатра острой сердечно-сосудистой патологии.

Больных переводят в Краевой противотуберкулезный диспансер, но контактировать с туберкулезными пациентами они не будут, так как расположатся в отдельном помещении.

«Остальных планируем выписать и передать под амбулаторное наблюдение врачей по месту пребывания. Отделение будет сохранено, штатное расписание не меняется», — прокомментировала Бубнова.

Сотрудникам отделения предложили либо уйти в отпуск, либо трудоустроиться на имеющиеся вакансии в Первомайскую ЦРБ. Как только врачу закроют больничный или найдут нового фтизиатра, отделение начнет работать в полном объеме, обещает главврач.

Ранее отделение костно-суставного и урогенитального туберкулеза располагалось в горбольнице № 2 Барнаула, но летом 2020 года из-за пандемии его перенесли в Первомайскую ЦРБ.

Данное отделение имеет статус краевого специализированного центра и является единственным в таком роде в крае, писал «Банкфакс».

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