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18 июня
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Здоровье

В Алтайской больнице, где произошла вспышка COVID-19, выявили новых зараженных

Еще у 10 человек в Центральной районной больнице Михайловского района подтвердили коронавирус, сообщает региональный оперштаб. Однако больницу планируют открыть в ближайшее время.

Пандемия коронавируса.
Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

В Михайловской ЦРБ зарегистрировано 20 случаев COVID-19. Первично по клиническим показаниям выявили 2 пациентов в терапевтическом и реанимационном отделениях. Остальных инфицированных выявили при проведении противоэпидемических мероприятий.

В связи с этим отделение терапии закрыто на прием. В больнице проводится максимальная выписка пациентов. Пока пациентов госпитализируют в соседнюю Волчихинскую ЦРБ.

19 июня в больнице проведут заключительную дезинфекцию, после чего стационар начнет работу в прежнем режиме. Отмечается, что медицинскую помощь будут оказывать медики с отрицательными результатами на ковид.

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