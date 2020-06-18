В Алтайской больнице, где произошла вспышка COVID-19, выявили новых зараженных

Еще у 10 человек в Центральной районной больнице Михайловского района подтвердили коронавирус, сообщает региональный оперштаб. Однако больницу планируют открыть в ближайшее время.

В Михайловской ЦРБ зарегистрировано 20 случаев COVID-19. Первично по клиническим показаниям выявили 2 пациентов в терапевтическом и реанимационном отделениях. Остальных инфицированных выявили при проведении противоэпидемических мероприятий.

В связи с этим отделение терапии закрыто на прием. В больнице проводится максимальная выписка пациентов. Пока пациентов госпитализируют в соседнюю Волчихинскую ЦРБ.



19 июня в больнице проведут заключительную дезинфекцию, после чего стационар начнет работу в прежнем режиме. Отмечается, что медицинскую помощь будут оказывать медики с отрицательными результатами на ковид.