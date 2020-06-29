В алтайской краевой клинической больнице и онкодиспансере выявили новые случаи коронавируса

Положительный тест на коронавирус подтвержден у 46 медицинских работников в краевой клинической больнице в Алтайском крае — у 14 врачей, 24 средних и восьми младших медработников.

По данным регионального минздрава, сейчас вирус зафиксирован только в отделении гематологии, там проводятся противоэпидемиологические мероприятия.

Отделение прекратило прием пациентов. Сейчас идет тестирование работников больницы и пациентов, которые имели контакт с зараженными. Через неделю отделение возобновит работу.

Сообщается также, что за три месяца в краевой клинической больнице удалось избежать крупных вспышек инфекции благодаря соблюдению всех мер безопасности.

Подчеркивается, что 46 случаев среди медицинских работников были зафиксированы не одномоментно, а единичными случаями за последние три месяца. Многие специалисты уже выздоровели и продолжили работу.

Коронавирус также выявлен у 17 медработников и 35 пациентов в онкодиспансере региона, сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяну Калинину.

«По результатам расследования установлено, что заболеваемость произошла вследствие заноса как пациентами, так и персоналом медучреждения. Дальнейшее распространение произошло вследствие того, что пациенты достаточно скученно находились в палатах, питание происходило в общем буфете, от высокого уровня контактов», — сказала Калинина.

Всего коронавирус был выявлен в 68 медорганизациях края.

Общее количество медработников с выявленным вирусом — 412, в том числе 88 врачей, 240 медработников среднего звена, 84 младших медработника.

По данным регионального оперштаба, за сутки в крае зарегистрировано 78 новых случаев коронавируса. Всего в регионе вирус выявлен у 3 909 человек, выписаны по выздоровлению — 2 754.