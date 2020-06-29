В алтайской краевой клинической больнице и онкодиспансере выявили новые случаи коронавируса

По данным регионального минздрава, сейчас вирус зафиксирован только в отделении гематологии, там проводятся противоэпидемиологические мероприятия.
Отделение прекратило прием пациентов. Сейчас идет тестирование работников больницы и пациентов, которые имели контакт с зараженными. Через неделю отделение возобновит работу.
Сообщается также, что за три месяца в краевой клинической больнице удалось избежать крупных вспышек инфекции благодаря соблюдению всех мер безопасности.
Подчеркивается, что 46 случаев среди медицинских работников были зафиксированы не одномоментно, а единичными случаями за последние три месяца. Многие специалисты уже выздоровели и продолжили работу.
Коронавирус также выявлен у 17 медработников и 35 пациентов в онкодиспансере региона, сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяну Калинину.
«По результатам расследования установлено, что заболеваемость произошла вследствие заноса как пациентами, так и персоналом медучреждения. Дальнейшее распространение произошло вследствие того, что пациенты достаточно скученно находились в палатах, питание происходило в общем буфете, от высокого уровня контактов», — сказала Калинина.
Всего коронавирус был выявлен в 68 медорганизациях края.
Общее количество медработников с выявленным вирусом — 412, в том числе 88 врачей, 240 медработников среднего звена, 84 младших медработника.
По данным регионального оперштаба, за сутки в крае зарегистрировано 78 новых случаев коронавируса. Всего в регионе вирус выявлен у 3 909 человек, выписаны по выздоровлению — 2 754.