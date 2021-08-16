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Здоровье

В Барнаул привезли уникального робота для установки коленных протезов за 96 миллионов рублей

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования тестирует уникального американского робота Maco, который может делать уникальные высокоточные операции на больших суставах. Нововведение на минувшей неделе оценил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Новое оборудование в Федеральном центре травматологии.
Новое оборудование в Федеральном центре травматологии.
Анна Зайкова.

Новая роботизированная техника производства Stryker Corporation проходит клиническую апробацию. По словам главного врача Владимира Пелеганчука, в Центре уже провели четыре успешных операции. За все время тестирования планируют 12−16 операций. Это серьезные хирургические вмешательства по эндопротезированию крупных суставов — коленных и тазобедренных.

Мы говорим, что операцию делает робот. На самом деле, конечно, доступ к суставу делает травматолог-ортопед, — говорит Пелеганчук. — А вот дальше начинается высокоточная работа техники с применением современных цифровых технологий и специальных программ.

Цифра

35% пациентов Федерального центра травматологии и ортопедии — жители Алтайского края, 20% - из Дальнего Востока.

С помощью нового оборудования врачи могут точно спланировать саму операцию, конструкцию сустава, которая нужна именно этому пациенту, а в ходе самой имплантации оперативно вносить изменения.

Все, что происходит в хирургической ране, специалист видит на специальных экранах в большом разрешении и увеличении. Врачи, работающие на новой робототехнике, специально обучались у коллег из Москвы, а также в Швейцарии и Турции.

Главврач подчеркнул, что за подобными технологиями будущее травматологии и ортопедии, каждая операционная должна иметь такое оборудование. Этот робот — пока единственный за Уралом. Его стоимость составляет 96 млн рублей.

Теперь главной задачей Пелеганчук назвал привлечение федерального финансирования для того, чтобы это оборудование осталось в Барнауле.

Факт

В Центре семь операционных, в каждой и которых может проходить до 10 хирургических вмешательств в день.

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