В Барнаул привезли уникального робота для установки коленных протезов за 96 миллионов рублей

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования тестирует уникального американского робота Maco, который может делать уникальные высокоточные операции на больших суставах. Нововведение на минувшей неделе оценил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Новая роботизированная техника производства Stryker Corporation проходит клиническую апробацию. По словам главного врача Владимира Пелеганчука, в Центре уже провели четыре успешных операции. За все время тестирования планируют 12−16 операций. Это серьезные хирургические вмешательства по эндопротезированию крупных суставов — коленных и тазобедренных.

Мы говорим, что операцию делает робот. На самом деле, конечно, доступ к суставу делает травматолог-ортопед, — говорит Пелеганчук. — А вот дальше начинается высокоточная работа техники с применением современных цифровых технологий и специальных программ.

Цифра 35% пациентов Федерального центра травматологии и ортопедии — жители Алтайского края, 20% - из Дальнего Востока.

С помощью нового оборудования врачи могут точно спланировать саму операцию, конструкцию сустава, которая нужна именно этому пациенту, а в ходе самой имплантации оперативно вносить изменения.

Все, что происходит в хирургической ране, специалист видит на специальных экранах в большом разрешении и увеличении. Врачи, работающие на новой робототехнике, специально обучались у коллег из Москвы, а также в Швейцарии и Турции.

Главврач подчеркнул, что за подобными технологиями будущее травматологии и ортопедии, каждая операционная должна иметь такое оборудование. Этот робот — пока единственный за Уралом. Его стоимость составляет 96 млн рублей.

Теперь главной задачей Пелеганчук назвал привлечение федерального финансирования для того, чтобы это оборудование осталось в Барнауле.