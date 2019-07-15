В Барнауле исчез популярный медикамент для сердца

С начала 2019 года в аптеки Барнаула не поступает «Анаприлин», который принимают люди с кардиологическими заболеваниями. Это был дешевый и эффективный препарат. Также зафиксированы перебои с «Амидораном» и «Эдабри Кло 40 мг +12,5 мг». Ситуация прокомментировали в Минздраве и Росздравнадзоре.

Когда исчез «Анаприлин»

Люди с заболеваниями сердца считают «Анаприлин» жизненно необходимым лекарством. «Исчезновение заметили жители квартала в новостройках. И я не могу купить его в аптеках, — говорит жительница Барнаула Юлия Жарова. — Аналоги, которые назначают врачи, имеют другой состав, поэтому работают плохо, дают много побочных эффектов. Пришлось просить знакомых, чтобы привезли его из заграничной поездки».

«Анаприлин» назначают при гипертонии, стенокардии и тахикардии. Он был довольно дешевый — около 20−50 рублей за 50 таблеток. По данным «Справочной аптек», препарат не поступает в город с января 2019 года. В аптеках Барнаула подтвердили, что этих таблеток нет в продаже. Причину пояснить не смогли, сославшись на производителей и поставщиков.

Синонимов «Анаприлина», то есть препарата с аналогичным химическим составом, нет. Поэтому «Справочная аптек» не может рекомендовать, чем его заменить. Назначить пациенту аналог с таким же действующим веществом, но все же с другим химическим составом, имеют право только врачи.

Производитель «Анаприлина» фармкомпания «Озон», сообщает, что препарат находится в дефектуре (отсутствует в аптеках), писал в апреле сайт apteki.ru. Он входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, пишет издание. Производитель предполагает, что он снова станет доступен на фармрынке не ранее сентября 2019 года.

В краевом Минздраве ответили, что поставки «Анаприлина» по информации производителей в ближайшее время не планируется из-за отсутствия субстанции (основного компонента для производства, который производят за рубежом. — Прим. ред.).

Что еще не продавали сердечникам

«Амидоран», который называют лекарством от внезапной смерти от аритмии, исчезал с прилавков весной, говорят в справочной аптек. Минздрав РФ и Росздравнадзор брали ситуацию на контроль, заверив, что поставки возобновились, писал «Коммерсант».

«Эдабри кло 40 мг +12,5 мг», говорят консультанты «Справочной аптек», в Барнауле купить можно, но его мало.

Аптека. Анна Зайкова , altapress.ru.

Что говорят чиновники

В Росздравнадзоре altapress.ru пояснили, что разбираться с подобными ситуациями они начинают, когда поступают жалобы от населения. По препаратам «Анаприлин» и «Эдабри кло 40 мг +12,5 мг» обращений не было, уточнила Анна Кривоус, начальник отдела контроля и надзора за обращением лекарственных средств.

Ведомство не получало от производителей уведомления о том, что препараты перестают выпускать. А по закону они обязаны направить его за год до остановки производства. Также горожане не жаловались в Росздравнадзор на то, что выписанный доктором аналог дает побочные эффекты или не помогает.

В пресс-службе краевого Минздрава сообщили, что в их полномочия не входит контроль за препаратами в аптеках, которые являются коммерческими предприятиями. Они отмечают: «Анаприлин» не входит в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Пациентам рекомендуют обратиться к лечащему врачу для смены тактики лечения.

«Сегодня существует большой перечень других, более современных препаратов, входящих в ту же фармакологическую группу», — подчеркивают в пресс-службе министерства.

Где взять «Анаприлин»

Altapress.ru обратился за консультацией по ситуации в Алтайский краевой кардиологический диспансер. Там заверили, что все названные препараты в их аптеке есть. Но купить «Анаприлин», «Амидоран» и «Эдабри кло 40 мг +12,5 мг» нельзя — таблетки назначают только пациентам кардиоцентра.