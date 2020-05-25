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25 мая
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Здоровье

В Барнауле коронавирус подтвердился у шести онкологических больных

В двух корпусах Алтайского краевого онкологического диспансера выявлено 6 пациентов, инфицированных COVID-19. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
unsplash.com

Положительный тест на коронавирус получен у двух пациентов в корпусе на Змеиногорском тракте и у четверых на ул. Никитина. Медучреждение продолжает работать, однако в трех отделениях на обоих площадках диспансера, где зарегистрированы заболевания, госпитализация приостановлена.

Как уточнили в Минздраве региона, для всех больных, у которых было запланировано на это время стационарное лечение, онкологи разработают индивидуальный план оказания медицинской помощи.

В зависимости от тяжести заболевания будет организована госпитализация в другие корпуса онкодиспансера, а так же в дневной стационар, либо амбулаторное лечение.

В соответствии с предписанием Роспотребнадзора, в настоящий момент во всех корпусах диспансера организованы противоэпидемиологические мероприятия, определен круг контактных лиц, проводится тестирование медработников и пациентов на коронавирус.

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