В Барнауле началась вакцинация против коронавируса. Как это происходит

Ирина Переладова, главный эпидемиолог Алтайского края стала первой, кому поставили вакцину от коронавируса. Все 42 дозы, в качестве эксперимента поступившие в регион, сейчас находятся в городской поликлинике № 1. Их распределили между добровольцами из числа медицинского персонала разных учреждений.

Поступившая в край вакцина — Гам-КОВИД-Вак (торговая марка «Спутник V») — двухкомпонентная векторная вакцина против COVID-19, разработанная в научном институте им. Н. Ф. Гамалеи совместно с Минздравом и Минобороны России. Ее должны «реализовать» в течение недели. Всем, кому поставят этот укол, через 21 день введут второй компонент. Такая схема, как заявили в минздраве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.

«Надо ли прививаться или нет, каждый человек решает сам, — говорит Ирина Переладова. — Но я считаю, что надо. И мы будем. Прививки очень важны для любой воздушно-капельной инфекции, особенно если она вакциноуправляемая. Так мы создаем иммунную прослойку и защищаем не только себя, но и окружающих, снижаем уровень заболеваемости».

Как можно быстрее начать прививочную кампанию нужно для того, чтобы снизить смертность населения от коронавируса.

Ирина Переладова , главный эпидемиолог Алтайского края. Анна Зайкова.

Первый контингент, который будет привит, — медицинские работники. Отбор для прививок был довольно жестким: у вакцины есть масса противопоказаний. Все кандидаты не перенесли ранее коронавирус, не имеют признаков заболевания и антител.

Тем, кто прививается, стоит знать о побочных эффектах вакцины: кратковременное повышение температуры, как и при иммунизации против гриппа, болезненность в месте укола, аллергическая реакция на куриный белок и другие компоненты вакцины.

Следующие 2000 доз должны поступить в край в течение двух-трех недель. Их также распределят среди медработников.

Вакцинация против коронавируса. Анна Зайкова.

Малое количество вакцины связано с непростыми условиями транспортировки и хранения. Ее важно перевозить и постоянно содержать при температуре -20 градусов. В минздраве говорят, что необходимо отработать «холодовую цепочку» и всю логистику поставок. Так, специально для «Гам-КОВИД-Вак» закупили холодильное оборудование.

С 2021 анонсирована другая вакцина от коронавируса. Она тоже прошла клинические испытания. Этот препарат хранится в обычных холодильниках при температуре +2…+8 градусов и гораздо более удобен для транспортировки. Именно эта вакцина пойдет на массовую иммунизацию населения.

Вакцинация против коронавируса. Анна Зайкова.

Прививать будут в первую очередь группы риска, которые обозначены и для гриппа: беременные женщины; пожилые люди; школьники, работники сферы обслуживания, образования и здравоохранения.

«Возможно, министерство здравоохранения посчитает нужным прививать не всех сразу, как при гриппе, и выдаст какие-то новые рекомендации и установит новые приоритеты, — говорит Ирина Переладова. — Пока мы ждем вакцину и сопроводительные документы».