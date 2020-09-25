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В Барнауле началась вакцинация против коронавируса. Как это происходит

Ирина Переладова, главный эпидемиолог Алтайского края стала первой, кому поставили вакцину от коронавируса. Все 42 дозы, в качестве эксперимента поступившие в регион, сейчас находятся в городской поликлинике № 1. Их распределили между добровольцами из числа медицинского персонала разных учреждений.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

Поступившая в край вакцина — Гам-КОВИД-Вак (торговая марка «Спутник V») — двухкомпонентная векторная вакцина против COVID-19, разработанная в научном институте им. Н. Ф. Гамалеи совместно с Минздравом и Минобороны России. Ее должны «реализовать» в течение недели. Всем, кому поставят этот укол, через 21 день введут второй компонент. Такая схема, как заявили в минздраве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.

«Надо ли прививаться или нет, каждый человек решает сам, — говорит Ирина Переладова. — Но я считаю, что надо. И мы будем. Прививки очень важны для любой воздушно-капельной инфекции, особенно если она вакциноуправляемая. Так мы создаем иммунную прослойку и защищаем не только себя, но и окружающих, снижаем уровень заболеваемости».

Как можно быстрее начать прививочную кампанию нужно для того, чтобы снизить смертность населения от коронавируса.

Ирина Переладова, главный эпидемиолог Алтайского края.
Ирина Переладова, главный эпидемиолог Алтайского края.
Анна Зайкова.

Первый контингент, который будет привит, — медицинские работники. Отбор для прививок был довольно жестким: у вакцины есть масса противопоказаний. Все кандидаты не перенесли ранее коронавирус, не имеют признаков заболевания и антител.

Тем, кто прививается, стоит знать о побочных эффектах вакцины: кратковременное повышение температуры, как и при иммунизации против гриппа, болезненность в месте укола, аллергическая реакция на куриный белок и другие компоненты вакцины.

Следующие 2000 доз должны поступить в край в течение двух-трех недель. Их также распределят среди медработников.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

Малое количество вакцины связано с непростыми условиями транспортировки и хранения. Ее важно перевозить и постоянно содержать при температуре -20 градусов. В минздраве говорят, что необходимо отработать «холодовую цепочку» и всю логистику поставок. Так, специально для «Гам-КОВИД-Вак» закупили холодильное оборудование.

С 2021 анонсирована другая вакцина от коронавируса. Она тоже прошла клинические испытания. Этот препарат хранится в обычных холодильниках при температуре +2…+8 градусов и гораздо более удобен для транспортировки. Именно эта вакцина пойдет на массовую иммунизацию населения.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

Прививать будут в первую очередь группы риска, которые обозначены и для гриппа: беременные женщины; пожилые люди; школьники, работники сферы обслуживания, образования и здравоохранения.

«Возможно, министерство здравоохранения посчитает нужным прививать не всех сразу, как при гриппе, и выдаст какие-то новые рекомендации и установит новые приоритеты, — говорит Ирина Переладова. — Пока мы ждем вакцину и сопроводительные документы».

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