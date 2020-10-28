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В Барнауле обсудили системные проблемы частной и государственной медицины в период пандемии коронавируса

Частная медицина могла бы прийти на помощь государственной в «войне» с коронавирусом. Однако в двух этих сферах здравоохранения нет понимания и общей повестки. Об этом говорили на экспертном совете по медицине и туризму, организованном Altapress.ru в преддверии ежегодного конкурса «Менеджер года».

Экспертный совет по медицине и туризму.
Экспертный совет по медицине и туризму.
Анна Зайкова.

Генеральный директор клиники «Хелми» и председатель комитета торгово-промышленой палаты по здравоохранению Владимир Куликов рассказал о системной проблеме в медицине. Она состоит в том, что власти считают себя эффективными менеджерами здравоохранения, и стараются сделать все, чтобы эта система работала — снимать и назначать главных врачей, платить зарплату, заниматься поставками техники и лекарств.

Частная медицина остается вне этих дел и никому не подчиняется. «Но ведь на самом деле власти должны защищать людей, а не государственную систему, здравоохранение уже может быть только государственным», — сказал Куликов.

Только 10% клиник работают в системе ОМС. «Вместо того, чтобы расширить свои возможности в борьбе с пандемией с помощью частной медицины государственное здравоохранение объявляет закрытие плановой помощи», — говорит Куликов.

Он подчеркнул, что нет никакого оптимизма в отношении налаживания отношений между частным и государственным сектором медицины, поскольку законодательство становится еще более сложным, а процессы забюрократизированным.

Экспертный совет по медицине и туризму.
Экспертный совет по медицине и туризму.
Анна Зайкова.

В период коронавирусных ограничений под ударом оказались крупнейшие санатории края. Из руководители говорят, что государственная помощь была кстати, например, беспроцентные кредиты на заработную плату. «Живы и относительно здоровы», — так определяет положение отрасли директор санатория «Россия» в Белокурихе Федор Елфимов.

На экспертном совете затронули и тему страхования. Еще в начале пандемии страховые компании рахработали специальные продукты и для физических лиц, и для корпоративных клиентов, однако большого спроса не наблюдалось. Об этом рассказал директор алтайского филиала Страхового дома ВСК Александр Сенин.

Экспертный совет по медицине и туризму.
Экспертный совет по медицине и туризму.
Анна Зайкова.

Подробнее об экспертном совете читайте в ближайших выпусках газеты «Свободный курс».

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