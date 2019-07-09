В Барнауле открыли клинику «Добрый доктор» со стационаром

В Барнауле открыли третью клинику « Добрый доктор ». Она располагается в спальном районе города на ул. Энтузиастов, 33-б и специализируется на проктологии и урологии.

Как попасть в клинику «Добрый доктор»

Сергей Богданов. Фото: Кирилл Бабий.

Основное направление клиники — круглосуточный и дневной урологический и проктологический стационары. Проктологи, урологи и хирурги также будут вести здесь амбулаторный прием.

Новый стационар будет включен в систему обязательного медицинского страхования и увеличит доступность гарантированной и бесплатной медпомощи. Причем не только жителям Алтайского края, но и других регионов России.

В оставшиеся полгода 2019-го в клинике планируют оказать медпомощь в условиях стационара 680 пациентам. Для того чтобы попасть в новую больницу бесплатно, нужно направление из любой медицинской организации, имеющей лицензию.

Сергей Богданов,

главный врач сети клиник «Добрый доктор»:

Если пациент обратился с какими-то жалобами непосредственно в нашу клинику, то направление может дать уже наш врач, и в дальнейшем также можно получить помощь бесплатно. Не нужно ждать очереди на операцию по полгода. Мы примем пациентов с любыми направлениями, даже выписанными на другое лечебное учреждение. По телефону вам расскажут, какой перечень анализов нужен для госпитализации.

Как устроена клиника

Площадь клиники составляет 1,5 тыс. кв. м. Главный врач Сергей Богданов говорит, что в здании сделали перепланировку, чтобы привести его в соответствие с санитарными и строительными нормами и правилами. Даже если эти правила ужесточат, клиника будет им соответствовать: проектировщики создали некоторый «запас».

Например, в отличие от операционной на ул. Балтийской, стерильные потоки разделены по половому признаку: хирурги-женщины попадают в операционную через отдельный санитарный пропускник.

На первом этаже клиники располагается амбулаторно-поликлиническая часть, рассчитанная на 100 посещений в смену, перевязочные, кабинеты приема врачей и функциональной диагностики. На втором — процедурный кабинет и стационар, на третьем — ординаторская и оперблок с самой современной медицинской техникой, а также палата интенсивной терапии на две койки со всей жизнеобеспечивающей аппаратурой. В цокольном этаже — технические помещения.

Стационар рассчитан на 16 коек, есть четырех- и трехместные палаты, а также VIP-палата для одного человека с видом на Парк спорта.

В клинике есть все, чтобы пациент чувствовал себя комфортно, — от умиротворяющих интерьеров с огромным аквариумом до телевизоров в палатах и подсветки пола, чтобы удобно было вставать ночью.

Открытие новой клиники «Добрый доктор» со стационаром. Кирилл Бабий.

Поздравления и витаминки

Виновников торжества — врачей и руководство — поздравили друзья и представители банка ВТБ, совместно с которым удалось реализовать инвестиционный проект по строительству клиники.

На открытие пригласили министра здравоохранения региона, руководителя территориального фонда обязательного медицинского страхования, мэра Барнаула и главу Индустриального района.

Открытие новой клиники «Добрый доктор» со стационаром. Кирилл Бабий.

Сергей Татьянин,

глава администрации Индустриального района Барнаула:

У нас район большой — 200 тысяч человек населения. Открытие клиники несомненно поможет улучшить качество медицинской помощи. Замечательно, что здание, которое много лет стояло недостроенным, теперь приобрело такой красивый вид. Поздравляю.

В заключение клинике подарили картину, на которой все приглашенные сделали по несколько штрихов — как символ единения и процветания, а главврач раздал гостям баночки с витаминками-конфетами для хорошего настроения.

Адреса и телефоны:

ул. Энтузиастов , 33-б,

+7 (3852) 20-18-01;

ул. Балтийская , 4-а,

+7 (3852) 20-10-02;

ул. Петра Сухова , 42,

+7 (3852) 77-45-53; 29−98−18.

Сайт: gooddoctors.ru

Лицензия ООО КДЦ Добрый доктор Ло-22−01−005378 От 28 июня 2019.

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