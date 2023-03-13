В Барнауле открыли самую большую в регионе врачебную амбулаторию

В Барнауле торжественно открыли врачебную амбулаторию барнаульской поликлиники № 1 в поселке Кирова. Она считается самым большим медицинским объектом модульного типа, который построен в Алтайском крае за последние годы.

На новых площадях разместили взрослое и детское поликлинические отделения, фильтр-бокс и дневной стационар на шесть коек. Прием ведут терапевты и педиатры. Здесь же расположат процедурные и прививочные кабинеты, просторные гардеробы для персонала и пациентов, комнаты для забора биоматериала, санузлы и подсобные помещения.

В амбулатории начал вести прием стоматолог и гинеколог, раньше этих специалистов здесь не было.

Амбулатория в пос. Кирова. Анна Зайкова.

Амбулатория до недавнего времени располагалась здесь же, в здании 1952 года постройки, которое уже не отвечало никаким санитарным требованиям. В 2019 году поликлиника № 1 вошла в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения, которая в свою очередь входит в национальный проект «Здравоохранение». По ней выделили более 70 миллионов рублей.

Амбулатория в поселке Кирова — самая большая. Это постройка блок-контейнерного типа с каркасной схемой из трехслойных сэндвич-панелей, что не требует внутренней отделки. Ее площадь 554 кв. м.

Возведение началось в августе прошлого года и закончилось после новогодних праздников. На время работ врачи амбулатории принимали пациентов в филиале на ул. Аносова и главном здании на ул. Интернациональной.

Вера Иванова, жительница поселка, говорит, что большая часть местного населения не верила, что на месте ухабов и бурьяна всего за несколько месяцев вырастет новенькое здание.

Амбулатория в пос. Кирова. Анна Зайкова.

В микрорайоне поселка Кирова проживает больше 5 тыс. взрослого населения и почти тысяча ребятишек. Более того, многие участки на территории уже отдали под строительство многоэтажных домов. Поэтому количество пациентов амбулатории явно будет расти.

Сейчас амбулатория рассчитана на 150 посещений в смену.

Детской поликлиники здесь не было никогда.

«Не очень хорошая транспортная развязка, доехать до детской поликлиники на Прудских было сложно, — говорит Елена Азарова. — Поэтому строительство и организовали на том же месте, где была старая амбулатория, и добавили отделение для детей. Теперь за 20 минут до врачей можно добраться из любой точки микрорайона».

Всего проекту модернизации первичного звена здравоохранения в Алтайском крае построено 10 врачебных амбулаторий и один центр общей врачебной практики. Такие медицинские объекты модульного типа в регионе создают впервые. Их общая стоимость составляет 393,9 млн. рублей.