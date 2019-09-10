В Барнауле открылся новый Wellness&SPA-центр: атмосферное место для вашей перезагрузки

Коротко о концепции Wellness-индустрии
Wellness&SPA — это не просто система оздоровления, сегодня — это философия жизни, которую выбирают все большее количество людей, отказываясь от того, что может навредить душевному, эмоциональному и физическому равновесию человека. Гармонизация всех сторон бытия — вот главная цель настоящего Wellness&SPA.
Благодаря Клинике «Антуриум» в Барнауле появился Wellness&SPA-центр, который не уступает лучшим аналогичным комплексам не только в российских, но и в зарубежных мегаполисах. Такие центры призваны компенсировать агрессивное воздействие городской среды. «Параллельное измерение», «место Силы», «элитный курорт в черте города» — так характеризуют Wellness&SPA-центр те, кто в нем уже побывал!
SPA-меню для самых требовательных и взыскательных клиентов
Все современные SPA-процедуры и Wellness-услуги собраны персоналом клиники «Антуриум» в одном месте! Впечатляющая по размерам территория комплекса, продуманность до мелочей, удобство и простота, радующие глаз интерьеры и приятная музыка… Но все же главное преимущество Центра — это комфорт для вашей души и вашего тела… К сожалению, словами невозможно описать удовольствие, которое испытывают клиенты Wellness&SPA-центра, его можно лишь ощутить, почувствовать собственной кожей…
К вашим услугам:
- уютный тренажерный зал-студия для коррекции фигуры с современными тренажерами HIPOXI,
- стилизованная термальная зона, в которую входят соляная баня, финская сауна, русская парная, турецкий хамам,
- аквазона с бассейном и уникальным для Барнаула комплексом гидромассажных процедур;
- SPA-программы на любой вкус: от услуг профессиональных банщиков (в русской парной) до различных видов скрабирования (солевое, манговое, шоколадное) на специальном массажном столе с функцией подогрева; от антицеллюлитного до релакс-массажа с использованием эксклюзивной косметики;
- аппаратная косметология, anti-age-терапия, омолаживающие маски для лица и тела;
- удобная чайная зона, в которой подают витаминные травяные и цветочные сборы, а также минеральную воду;
- завершающей «вишенкой на торте» станет посещение салона красоты с полным перечнем услуг, включая стрижку, укладку, аппаратный педикюр и маникюр!
Преображение, легкость, красота, здоровье, настроение, молодость, стрессоустойчивость — выберите результат, который хотите достичь, а специалисты Центра подберут для вас оптимальный комплекс услуг и процедур!
Начните знакомство с Wellness&SPA-центром прямо сейчас!
Адрес г.Барнаул, ул. Ползунова, 52-а
Телефон + 7 (3852) 557−557
График работы чт-вс с 11.00 до 20.00
Сайт www.cosmetologist.ru
Инстаграм: @anturium_cosmetology
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