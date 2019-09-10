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В Барнауле открылся новый Wellness&SPA-центр: атмосферное место для вашей перезагрузки

Удивить словами «СПА» и «Веллнес» современный рынок бьюти-услуг практически невозможно. Почти каждый салон красоты непременно «SPA», каждый второй тренажерный зал обязательно «Wellness»… Клиника эстетической медицины «Антуриум» предлагает принципиально новый для Барнаула формат — роскошный Wellness&SPA-комплекс, который впечатлит каждого!

Роскошный Wellness&SPA-комплекс.
Роскошный Wellness&SPA-комплекс.
RURU FILM Продакшн-студия

Коротко о концепции Wellness-индустрии

Wellness&SPA — это не просто система оздоровления, сегодня — это философия жизни, которую выбирают все большее количество людей, отказываясь от того, что может навредить душевному, эмоциональному и физическому равновесию человека. Гармонизация всех сторон бытия — вот главная цель настоящего Wellness&SPA.

Благодаря Клинике «Антуриум» в Барнауле появился Wellness&SPA-центр, который не уступает лучшим аналогичным комплексам не только в российских, но и в зарубежных мегаполисах. Такие центры призваны компенсировать агрессивное воздействие городской среды. «Параллельное измерение», «место Силы», «элитный курорт в черте города» — так характеризуют Wellness&SPA-центр те, кто в нем уже побывал!

Роскошный Wellness&amp;SPA-комплекс.
Роскошный Wellness&SPA-комплекс.
RURU FILM Продакшн-студия

SPA-меню для самых требовательных и взыскательных клиентов

Все современные SPA-процедуры и Wellness-услуги собраны персоналом клиники «Антуриум» в одном месте! Впечатляющая по размерам территория комплекса, продуманность до мелочей, удобство и простота, радующие глаз интерьеры и приятная музыка… Но все же главное преимущество Центра — это комфорт для вашей души и вашего тела… К сожалению, словами невозможно описать удовольствие, которое испытывают клиенты Wellness&SPA-центра, его можно лишь ощутить, почувствовать собственной кожей…

Роскошный Wellness&amp;SPA-комплекс.
Роскошный Wellness&SPA-комплекс.
RURU FILM Продакшн-студия

К вашим услугам:

  • уютный тренажерный зал-студия для коррекции фигуры с современными тренажерами HIPOXI,
  • стилизованная термальная зона, в которую входят соляная баня, финская сауна, русская парная, турецкий хамам,
  • аквазона с бассейном и уникальным для Барнаула комплексом гидромассажных процедур;
  • SPA-программы на любой вкус: от услуг профессиональных банщиков (в русской парной) до различных видов скрабирования (солевое, манговое, шоколадное) на специальном массажном столе с функцией подогрева; от антицеллюлитного до релакс-массажа с использованием эксклюзивной косметики;
  • аппаратная косметология, anti-age-терапия, омолаживающие маски для лица и тела;
  • удобная чайная зона, в которой подают витаминные травяные и цветочные сборы, а также минеральную воду;
  • завершающей «вишенкой на торте» станет посещение салона красоты с полным перечнем услуг, включая стрижку, укладку, аппаратный педикюр и маникюр!
Роскошный Wellness&amp;SPA-комплекс.
Роскошный Wellness&SPA-комплекс.
RURU FILM Продакшн-студия
Роскошный Wellness&amp;SPA-комплекс.
Роскошный Wellness&SPA-комплекс.
RURU FILM Продакшн-студия
Роскошный Wellness&amp;SPA-комплекс.
Роскошный Wellness&SPA-комплекс.
RURU FILM Продакшн-студия
Роскошный Wellness&amp;SPA-комплекс.
Роскошный Wellness&SPA-комплекс.
RURU FILM Продакшн-студия
Роскошный Wellness&amp;SPA-комплекс.
Роскошный Wellness&SPA-комплекс.
RURU FILM Продакшн-студия
Роскошный Wellness&amp;SPA-комплекс.
Роскошный Wellness&SPA-комплекс.
RURU FILM Продакшн-студия

Преображение, легкость, красота, здоровье, настроение, молодость, стрессоустойчивость — выберите результат, который хотите достичь, а специалисты Центра подберут для вас оптимальный комплекс услуг и процедур!

Начните знакомство с Wellness&SPA-центром прямо сейчас!

Wellness&SPA-комплекс

Адрес г.Барнаул, ул. Ползунова, 52-а

Телефон + 7 (3852) 557−557

График работы чт-вс с 11.00 до 20.00

Сайт www.cosmetologist.ru

Инстаграм: @anturium_cosmetology

Лицензия ООО Клиника Эстетической Медицины «Антуриум» ЛО-22−01−004918 от 06 апреля 2018г

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