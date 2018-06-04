В Барнауле откроют новый реабилитационный центр за 770 миллионов

Строительство центра реабилитации. Фото : altapress.ru. Строительство центра реабилитации. Фото : altapress.ru. Строительство центра реабилитации. Фото : altapress.ru. Строительство центра реабилитации. Фото Анны Зайковой. Фото : altapress.ru. Строительство центра реабилитации. Фото Анны Зайковой. Фото : altapress.ru. Строительство центра реабилитации.Фото Анны Зайковой. Фото : altapress.ru. Строительство центра реабилитации.Фото Анны Зайковой. Фото : altapress.ru. Строительство центра реабилитации.Фото Анны Зайковой. Фото : altapress.ru.

Объект возводят в медкластере на Горе рядом с федеральным центром травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Инвестором и инициатором строительства выступает московская компания "Премиумстрой", которая специализируется на строительстве медицинских объектов.

Строительство планируют завершить в 4 квартале 2018 года. К этому времени завезут оборудование и лицензируют его, говорит Иван Лужаев, первый заместитель гендиректора компании "Премиумстрой".

Принимать пациентов планируют начать в начале 2019 года. Главным врачом назначена Людмила Григоричева, бывший главврач федерального центра ортопедии и травматологии. Сейчас она активно занимается поиском сотрудников центра.

Что будет в центре реабилитации?

В стационаре будет 148 мест для круглосуточного пребывания и 10 мест для пациентов дневного стационара. В реабилитационном центре предусмотрено отделение водолечения с бассейном, сауной, тренажерным залом и специализированными тренажерами для больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата. "Вероятнее всего позднее здесь будут лечить и пациентов нейрохирургии", — предполагает Иван Лужаев.

Медучреждение будет работать в тандеме с федеральным центром травматологии, ортопедии и эндопротезирования (ФЦТОЭ). "Идут переговоры со спортивными федерациями края, чтобы спортсмены могли восстанавливаться без операционного вмешательства. Здесь будет традиционная медицина, а также акупунктура, иглоукалывание", — рассказал Лужаев.

За чей счет лечение?

По словам инвестора, с регионом планируется заключить соглашение, что до 70% пациентов будут лечиться по программе обязательного медицинского страхования. Деньги компенсирует фонд ОМС.

Справка

Компания "Премиумстрой" участвовала в строительстве всех 13 федеральных центров высоких медицинских технологий, созданных в стране по государственной программе.

На строительство центра по расчетам инвестора уйдет около 770 млн рублей. Хотя изначально планировали уложиться в 546 млн рублей. В процессе строительства изменили планировку одного из корпусов, чтобы было удобнее попасть в приемное отделение. Вместо обычных стекол использовали термальные, которые сохраняют тепло и отражают лес, который окружает территорию центра.