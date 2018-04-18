"Комплекс самца": почему алтайские мужчины все чаще оказываются бесплодными

Почти 60% пар в Алтайском крае, которые обращаются в центр ЭКО, не могут иметь детей из-за проблем со здоровьем у мужчин. Чтобы исправить ситуацию, в крае решили создать медицинский кластер по охране мужского здоровья. Altapress.ru разбирался, почему возникла такая необходимость и в чем причины мужского бесплодия.
Еще 20 лет назад мужскими проблемами занимались единицы клиник в стране. Информации по лечению и диагностике мужского бесплодия просто не было, а заболевание не значилось в медицинской классификации.
До последнего времени считалось, что если семейная пара в течение года-двух не может зачать ребенка, проблема в женщине.
Роман Алиев,
профессор кафедры урологии Алтайского медуниверситета:
— Иногда доходило до того, что врачи пять-семь лет занимались здоровьем женщины, находили гормональные сбои, лечили, вплоть до хирургических операций. А потом вспоминали про мужчину и выяснялось, что причина в нем.
Теперь алгоритмы изменились, и в случае возникновения проблем оба супруга проходят обследование параллельно, говорит Алиев.
"Среди причин мужского бесплодия 30% составляют так называемые идиопатические, то есть не установленные точно", — говорит Юрий Вторников, уролог-андролог Сибирского института репродукции и генетики человека. Хотя врачи называют их вполне определенно: курение, злоупотребление алкоголем.
Юрий Вторников,
уролог-андролог Сибирского института репродукции и генетики человека:
— Мужчина, который регулярно выкуривает пачку сигарет в день и проводит вечера перед телевизором с пивом, имеет большую вероятность остаться без детей.
По словам Юрия Вторникова, часть докторов ставят стресс на первое место среди причин бесплодия. Мужчина всем "должен": построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Если хотя бы один пункт не выполняется — считай, не мужик. Самооценка падает.
Многие мужчины не могут даже допустить мысли, что проблема — в них. "Он же — гордый воин", — говорит Алиев.
Роман Алиев,
профессор кафедры урологии Алтайского медуниверситета:
Вы знаете, что главный помощник мужского врача — женщина? Чаще всего по ее инициативе мужчина решает рассказать о своих проблемах андрологу. Сильному полу психологически трудно признать свою несостоятельность.
"К нам в клинику приходят пары, где мужчина, даже имея спермограмму с нулевыми показателями, утверждает, что причина в женщине, — рассказывает доктор Вторников. — Сложность в том, что психологически проблема не затрагивает отдельно мужчину или женщину — это проблема пары. Но мужчине-самцу всегда труднее".
Вторников говорит: мужчины хотят иметь генетически родного ребенка. Ради этого они соглашаются на дорогостоящую операцию. И готовы проводить не самые приятные манипуляции столько раз, сколько потребуется для зачатия.
Юрий Вторников,
уролог-андролог Сибирского института репродукции и генетики человека:
— За мою 15-летнюю практику работы в институте только один мужчина согласился на донорскую сперму. И скорее всего, дело было в деньгах. Воспользоваться донорской спермой стоит около 30 тыс. рублей, а добыть собственный сперматозоид — в районе 150 тысяч.
Юрий Вторников рассказывает, что к врачам обращаются 14-летние подростки, которые уже ведут половую жизнь. Но в этом возрасте еще не сформирована культура использования контрацептивов, отсюда большое количество заболеваний. А они напрямую влияют на репродуктивную функцию.
У мужчин бывают и врожденные заболевания половых органов, гормональные нарушения. При этом причиной бесплодия может стать чуть ли не любая "болячка", говорят врачи. Элементарная простуда может вызвать осложнения и повлиять на детородную функцию.
Как сказал altapress.ru доктор одной из мужских клиник, больше и лучше стали выхаживать изначально нежизнеспособных детишек: "Можно стесняться об этом говорить, но проблема есть и никуда не денется". Замминистра здравоохранения края Сергей Насонов на февральском заседании правительства сказал более определенно: "Стали выхаживать детей. Стратегия работы перинатальных центров на это направлена. Но дальше кого мы получаем?"
Мальчишки не идут, пока не припрет
Около 60% мужчин, которые обращаются к доктору, страдают бесплодием из-за проблем в детстве, рассказывает Илья Попов, главный детский уролог-андролог Алтайского края. Врач должен осматривать ребенка при рождении и несколько раз в возрасте до пяти лет.
Обязательное обследование мальчики проходят перед школой, затем в 10 лет — перед началом переходного возраста. Следующий осмотр — в 14 лет, и потом один раз в год, чтобы оценивать изменения, связанные с половым созреванием. Диспансеризация детей 4–6 и 13–15 лет снижает риски заболеваемости на 34%. "Это заболевания, на которые пациенты не жалуются, а родители о них, к сожалению, не знают", — говорит Насонов.
Подростки редко приходят на прием самостоятельно. Идут только когда случаются проблемы с эрекцией, увеличивается грудь или нужно лечить подхваченную инфекцию. Стеснение парни маскируют агрессией и негативным отношением.
Главный способ помочь ребенку в решении деликатных проблем — поддерживать с ним близкие отношения. "С ним надо быть помягче и проявлять тактичность", — советует Илья Попов.
Что делать мужчинам, большим и маленьким?
Мужские доктора барнаульских клиник дают очевидные рекомендации, которые на первый взгляд выглядят банально. Волшебной таблетки от бесплодия не существует, но именно соблюдение простых правил и исключение негативных факторов может повлиять на мужское здоровье.
- Раз в год посещать уролога-андролога.
- Регулярно заниматься сексом (врачи говорят, что периодичность может быть разной, в зависимости от возраста и темперамента).
- Придерживаться здорового питания.
- Заниматься спортом или физкультурой.
- Не злоупотреблять баней и горячими ваннами.
- Меньше пользоваться сотовым телефоном и носить его в карманах брюк.
- Минимизировать стрессовые ситуации: отвлекаться от работы, проводить больше времени на свежем воздухе.
- Родителям мальчиков — обращать внимание на изменения в организме своего ребенка. Если в 12–14 лет у подростка писклявый голос, не растут усы и борода — это повод обратиться к специалисту.
- Запретить ребенку заниматься бодибилдингом до 18 лет, пока организм еще не сформировался. Все виды спорта, связанные с резким поднятием тяжестей (к примеру, греко-римская борьба), влияют на будущее потомство.
- Не принимать препараты без назначения врача.
Банковские накопления: почему важно заморозить сперму
Андрологи советуют криоконсервировать собственную сперму "на всякий пожарный случай". Учитывая тенденцию к позднему деторождению, 50-летнему мужчине, решившему завести ребенка, такой "вклад" будет весьма полезен. Тем более что стоимость хранения относительно невысокая — около 300 рублей в месяц плюс единовременный взнос при сдаче.
В чем суть программы "Мужское здоровье"
Алтайский край одним из первых в России выделил вопросы мужского здоровья взрослых и детей в приоритетный проект, рассказывает Роман Алиев, один из его авторов. Главная задача — не просто увеличить продолжительность жизни мужчин, но и улучшить ее качество.
- Все мужское население будут обследовать по цепочке мальчик — мужчина — дедушка.
- Создадут регистр мужчин по аналогии с регистром беременных.
- Создадут ресурс, на котором разместят информацию для будущих мам мальчиков, чтобы они знали, на что обращать внимание.
- Организуют сеть мужских консультаций. Чем крупнее населенный пункт, тем больше будет организация и разнообразнее перечень обследований.
- По результатам обследования можно будет бесплатно пролечиться.
- На реализацию проекта "Мужское здоровье" планируют потратить 416 млн рублей из краевого бюджета.
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