"Комплекс самца": почему алтайские мужчины все чаще оказываются бесплодными

Краткое содержание

1. Диагностика

Еще 20 лет назад мужскими проблемами занимались единицы клиник в стране. Информации по лечению и диагностике мужского бесплодия просто не было, а заболевание не значилось в медицинской классификации.

До последнего времени считалось, что если семейная пара в течение года-двух не может зачать ребенка, проблема в женщине.

Роман Алиев,

профессор кафедры урологии Алтайского медуниверситета:

— Иногда доходило до того, что врачи пять-семь лет занимались здоровьем женщины, находили гормональные сбои, лечили, вплоть до хирургических операций. А потом вспоминали про мужчину и выяснялось, что причина в нем.

Теперь алгоритмы изменились, и в случае возникновения проблем оба супруга проходят обследование параллельно, говорит Алиев.

2. Вредные привычки

"Среди причин мужского бесплодия 30% составляют так называемые идио­патические, то есть не установленные точно", — говорит Юрий Вторников, уролог-андролог Сибирского института репродукции и генетики человека. Хотя врачи называют их вполне определенно: курение, злоупотребление алкоголем.

Юрий Вторников,

уролог-андролог Сибирского института репродукции и генетики человека:

— Мужчина, который регулярно выкуривает пачку сигарет в день и проводит вечера перед телевизором с пивом, имеет большую вероятность остаться без детей.

3. Психология самца

По словам Юрия Вторникова, часть докторов ставят стресс на первое место среди причин бесплодия. Мужчина всем "должен": построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Если хотя бы один пункт не выполняется — считай, не мужик. Самооценка падает.

Многие мужчины не могут даже допустить мысли, что проблема — в них. "Он же — гордый воин", — говорит Алиев.

Роман Алиев,

профессор кафедры урологии Алтайского медуниверситета:

Вы знаете, что главный помощник мужского врача — женщина? Чаще всего по ее инициативе мужчина решает рассказать о своих проблемах андрологу. Сильному полу психологически трудно признать свою несостоятельность.

"К нам в клинику приходят пары, где мужчина, даже имея спермограмму с нулевыми показателями, утверждает, что причина в женщине, — рассказывает доктор Вторников. — Сложность в том, что психологически проблема не затрагивает отдельно мужчину или женщину — это проблема пары. Но мужчине-самцу всегда труднее".

Вторников говорит: мужчины хотят иметь генетически родного ребенка. Ради этого они соглашаются на дорогостоящую операцию. И готовы проводить не самые приятные манипуляции столько раз, сколько потребуется для зачатия.

Юрий Вторников,

уролог-андролог Сибирского института репродукции и генетики человека:

— За мою 15-летнюю практику работы в институте только один мужчина согласился на донорскую сперму. И скорее всего, дело было в деньгах. Воспользоваться донорской спермой стоит около 30 тыс. рублей, а добыть собственный сперматозоид — в районе 150 тысяч.

4. Болезни

Юрий Вторников рассказывает, что к врачам обращаются 14-летние подростки, которые уже ведут половую жизнь. Но в этом возрасте еще не сформирована культура использования контрацептивов, отсюда большое количество заболеваний. А они напрямую влияют на репродуктивную функцию.

У мужчин бывают и врожденные заболевания половых органов, гормональные нарушения. При этом причиной бесплодия может стать чуть ли не любая "болячка", говорят врачи. Элементарная простуда может вызвать осложнения и повлиять на детородную функцию.

5. Выхаживание

Как сказал altapress.ru доктор одной из мужских клиник, больше и лучше стали выхаживать изначально нежизнеспособных детишек: "Можно стесняться об этом говорить, но проблема есть и никуда не денется". Замминистра здравоохранения края Сергей Насонов на февральском заседании правительства сказал более определенно: "Стали выхаживать детей. Стратегия работы перинатальных центров на это направлена. Но дальше кого мы получаем?"

Мальчишки не идут, пока не припрет

Около 60% мужчин, которые обращаются к доктору, страдают бесплодием из-за проблем в детстве, рассказывает Илья Попов, главный детский уролог-андролог Алтайского края. Врач должен осматривать ребенка при рождении и несколько раз в возрасте до пяти лет.

Обязательное обследование мальчики проходят перед школой, затем в 10 лет — перед началом переходного возраста. Следующий осмотр — в 14 лет, и потом один раз в год, чтобы оценивать изменения, связанные с половым созреванием. Диспансеризация детей 4–6 и 13–15 лет снижает риски заболеваемости на 34%. "Это заболевания, на которые пациенты не жалуются, а родители о них, к сожалению, не знают", — говорит Насонов.

Подростки редко приходят на прием самостоятельно. Идут только когда случаются проблемы с эрекцией, увеличивается грудь или нужно лечить подхваченную инфекцию. Стеснение парни маскируют агрессией и негативным отношением.

Главный способ помочь ребенку в решении деликатных проблем — поддерживать с ним близкие отношения. "С ним надо быть помягче и проявлять тактичность", — советует Илья Попов.

Что делать мужчинам, большим и маленьким?

Мужские доктора барнаульских клиник дают очевидные рекомендации, которые на первый взгляд выглядят банально. Волшебной таблетки от бесплодия не существует, но именно соблюдение простых правил и исключение негативных факторов может повлиять на мужское здоровье.

Раз в год посещать уролога-андролога. Регулярно заниматься сексом (врачи говорят, что периодичность может быть разной, в зависимости от возраста и темперамента). Придерживаться здорового питания. Заниматься спортом или физкультурой. Не злоупотреблять баней и горячими ваннами. Меньше пользоваться сотовым телефоном и носить его в карманах брюк. Минимизировать стрессовые ситуации: отвлекаться от работы, проводить больше времени на свежем воздухе. Родителям мальчиков — обращать внимание на изменения в организме своего ребенка. Если в 12–14 лет у подростка писклявый голос, не растут усы и борода — это повод обратиться к специалисту. Запретить ребенку заниматься бодибилдингом до 18 лет, пока организм еще не сформировался. Все виды спорта, связанные с резким поднятием тяжестей (к примеру, греко-римская борьба), влияют на будущее потомство. Не принимать препараты без назначения врача.

Банковские накопления: почему важно заморозить сперму

Андрологи советуют криоконсервировать собственную сперму "на всякий пожарный случай". Учитывая тенденцию к позднему деторождению, 50-летнему мужчине, решившему завести ребенка, такой "вклад" будет весьма полезен. Тем более что стоимость хранения относительно невысокая — около 300 рублей в месяц плюс единовременный взнос при сдаче.

В чем суть программы "Мужское здоровье"

Алтайский край одним из первых в России выделил вопросы мужского здоровья взрослых и детей в приоритетный проект, рассказывает Роман Алиев, один из его авторов. Главная задача — не просто увеличить продолжительность жизни мужчин, но и улучшить ее качество.

Все мужское население будут обследовать по цепочке мальчик — мужчина — дедушка. Создадут регистр мужчин по аналогии с регистром беременных. Создадут ресурс, на котором разместят информацию для будущих мам мальчиков, чтобы они знали, на что обращать внимание. Организуют сеть мужских консультаций. Чем крупнее населенный пункт, тем больше будет организация и разнообразнее перечень обследований. По результатам обследования можно будет бесплатно пролечиться. На реализацию проекта "Мужское здоровье" планируют потратить 416 млн рублей из краевого бюджета.

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